Moscú condena a 12 años a un diplomático ruso por pasar secretos a EEUU

Un tribunal de Moscú condenó a un exdiplomático ruso a 12 ‍años en una ⁠colonia penal de máxima seguridad por vender secretos a los servicios de inteligencia estadounidenses mientras estaba destinado en Estados Unidos, informó el viernes el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

El FSB, el principal sucesor del KGB de la ‌era soviética, dijo que ⁠Arseniy Konovalov, nacido en ⁠1987, había sido declarado culpable de traición.

"Se estableció que A.S. Konovalov, empleado ‍del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, durante una misión ⁠en el extranjero de ‌larga duración en Estados Unidos, transfirió proactivamente información secreta a la inteligencia estadounidense a cambio de dinero", dijo el FSB en ‌un ‌comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Konovalov fue detenido por el FSB, que dirige la contrainteligencia rusa, en marzo de 2024. La agencia de noticias TASS ​publicó un video en el que se veía a Konovalov sorprendido mientras viajaba en una furgoneta y se le decía que era sospechoso de traición.

El FSB no dijo qué información había ‍pasado Konovalov a la inteligencia estadounidense, ni con qué agencia se le acusaba de trabajar. No hubo comentarios inmediatos de las agencias de espionaje ​estadounidenses.

El periódico ruso Kommersant dijo que Konovalov se había desempeñado como segundo ​secretario del Consulado General de Rusia en Houston. Trabajó en Estados ⁠Unidos de 2014 a 2017, añadió.

Con información de Reuters