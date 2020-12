El coronavirus continúa acechando a la población mundial. Pese a que en algunos países ya están en proceso de vacunación, y en la Argentina se aguarda por la llegada de la misma, en el Reino Unido se encendieron las alarmas. En las últimas horas, las autoridades sanitarias advirtieron sobre el descubrimiento de una nueva cepa de la enfermedad, que está atacando rápidamente a la gente.

De acuerdo a Matt Hancock -Secretario de Salud del Reino Unido-, aún no hay evidencia de que esta nueva cepa de COVID-19 sea más severa que otras. Sin embargo, remarcó que la misma crece a gran velocidad. En una presentación que realizó frente a la Cámara de los Comunes, ya se registraron alrededor de 1.000 contagios relacionados y que casi todos son procedentes del Sur de Inglaterra.

"A esta altura, debo subrayar que actualmente no hay nada que sugiera que esta variante es más probable que cause una enfermedad grave. El último consejo clínico es que es muy improbable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos, seguir las reglas y que todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus", advirtió Hancok.

Asimismo, el mencionado Secretario de Salud aclaró que las muestras de la nueva cepa de coronavirus fueron enviadas al laboratorio del Gobierno llamado Porton Down, ubicado en el condado de Wilsthire, que antiguamente funcionaba como un centro de armas químicas.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias del Reino Unido han realizado un informe dirigido a la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el que detallaron lo ocurrido con su población y esta nueva cepa de coronavirus, que sin dudas genera un nuevo estado de alarma en millones de personas de todo el mundo.

Cuándo llegará la vacuna contra el coronavirus en Argentina:

De acuerdo a lo que adelantó Alberto Fernández, la vacuna llegará a la Argentina antes de que finalice el 2020. Habrá 300.000 personas que podrán darse la dosis rusa Sputnik V. La misma será aplicada a grupos de riesgo, personal de salud y autoridades de seguridad. Además, y para generar confianza en la población, el propio Presidente de la Nación remarcó que será el primero en aplicársela: "Para sacarles las dudas a todos, el primero que se va a dar la vacuna cuando esté en el país soy yo, porque no tengo dudas de la calidad de la vacuna". En tanto, entre enero y febrero del 2021, se espera que 10 millones de argentinos puedan recibirla.