Donald Trump dio positivo de coronavirus días después de burlarse de su contrincante, Joe Biden, por el uso del barbijo durante el primer debate presidencial de cara a las elecciones de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. El jefe de la Casa Blanca fue crítico por el uso de las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19 y durante el pico de la pandemia se mostró esquivo a mostrarse con ellas en público.

Durante el reciente debate entre el presidente Trump y su rival demócrata, el mandatario volvió a minimizar el uso del barbijo y criticó a su contrincante por usarlos en ocasiones que, consideró Trump, no eran necesarias. "Yo uso la mascarilla cuando la necesito. No la uso como Biden que tiene puesto un tapaboca enorme cada vez que aparece aunque esté hablando a 200 metros de distancia", dijo Trump en tono de burla hacia el ex vicepresidente de Barack Obama. "Lleva la mascarilla más grande que te puedas imaginar", prosiguió Trump. Por su parte, Biden dijo en el debate que los barbijos y el distanciamiento social "hacen la gran diferencia" para prevenir los contagios por coronavirus.



Trump y Melania, positivos de coronavirus tras el debate

Pocas horas después del escandaloso debate presidencial en Estados Unidos, Donald Trump dio positivo de coronavirus. Según publicó el propio mandatario en la red social Twitter, su testeo y el de la Primera Dama, Melania Trump, fueron positivos. La noticia se da a poco más de un mes de las cruciales elecciones que enfrentan a Trump con el demócrata Joe Biden.

"Esta noche, la Primera Dama y yo dimos positivos de COVID-19. Vamos a empezar nuestra cuarentena y el proceso de recuperación inmediatamente. Vamos a superar esto juntos", fue el mensaje de Donald Trump, de 74 años, cerca de las 2 de la madrugada del viernes 2 de octubre.

La Casa Blanca informó que el estado de salud de Trump es bueno y que presenta "síntomas leves" de la enfermedad. Las actividades de campaña del presidente fueron suspendidas y aún se desconoce si Trump podrá participar del segundo debate presidencial con Biden previsto para el 1 de octubre en Miami, Florida. El candidato demócrata, por su parte, confirmó la presencia pero desde el comité del Partido Republicano no hubo información al respecto.

Después de conocida la noticia de la enfermedad de Trump, Biden publicó un mensaje en el que deseó la recuperación del líder de la Casa Blanca con quien competirá el próximo 3 de noviembre. "Enviamos nuestros pensamientos al presidente Trump y la Primera Dama para una pronta recuperación. Continuaremos rezando por la salud y seguridad del presidente y su familia", fue el mensaje del candidato demócrata.

Trump y las teorías conspirativas en torno al coronavirus

El presidente de Estados Unidos fue uno de los principales negadores y creador de teorías conspirativas e impulsor de la "infodemia" sobre la crisis sanitaria que acecha al mundo y tiene a su país en el primer puesto del ránking mundial de infectados con más 7,4 millones de contagiados.

En su afán por minimizar el problema que hoy pone en jaque su reelección, Trump sugirió en plena pandemia tratar al COVID-19 con “una inyección” de desinfectante o aplicando “luz solar” en el cuerpo humano para poder así vencer al virus. Esas fueron dos de las más disparatadas teorías que lanzó Trump desde que se inició la crisis mundial por el coronavirus.

“Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso”, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca que provocó la burla del mundo entero.

Durante la pandemia, Trump también fue el principal crítico de las medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El presidente atacó directamente a la entidad global a la que acusó de haber escondido datos sobre la pandemia. Además, el jefe de la Casa Blanca también apuntó sus dardos contra China por "haber creado el virus". De hecho, en el inicio de la pandemia Trump se negaba a hablar de "coronavirus" y llamaba a la enfermedad como "China-virus".