Desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el mundo, la pandemia no paró de crecer. Los muertos se cuentan de a millones, los contagios de a miles y, en medio de esta tragedia, los países desatan una batalla atroz por las vacunas contra el COVID-19. Los problemas de distribución y fabricación son visibles y la brecha entre países poderosos y pobres se revela aun más en esta situación.

En las últimas horas el laboratorio Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa admitieron que habrá demoras en la entrega de vacunas Sputnik V. Sin embargo, prometió un aumento significativo de la producción para el segundo trimestre. Esta situación, que ahora fue informada por el prestigioso instituto, se repite de manera constante en todo el mundo y repercute directamente en la cantidad de personas inmunizadas. Según los datos de Our World In Data, la mayoría de las vacunas en el mundo fueron aplicadas en Europa, Estados Unidos y Asia. En este sentido, Argentina -aun con las demoras en las entregas- es el país que más personas vacunó por millón de habitantes en el hemisferio sur.

La desesperación por las dosis de las vacunas desataron estragos y problemas políticos. Por ejemplo, Pfizer avisó que los envíos de vacunas desde su fábrica de Puurs, en Bélgica, se verían reducidos mientras agranda la planta. Esta reducción afectó directamente al bloque europeo. En este sentido, el Gobierno italiano, que fue uno de los países donde la pandemia causó más estragos y mató a más de 87 mil personas, tuvo que retrasar el inicio de la vacunación a personas mayores de 80 años y ese plan de vacunación muestra retrasos. "Esta semana recibimos un 29% menos de dosis de Pfizer, y nos comunicaron que la semana que viene recibiremos 20% menos", sostuvo el comisario especial del Gobierno para la pandemia, Domenico Arcuri. A esta queja se sumaron Dinamarca, Estonia, Finlanda, Lituania, República Checa y Suecia que también amenazaron con llevar a la Justicia a Pfizer/BioNTech.

Por otro lado, desde Cataluña, el secretario de Salud Pública Jose Maria Argimon, habló sobre la situación que se vive en España. Tanto en Madrid como en la región catalana y aseguró que “las heladeras no tendrán más vacunas” a partir del jueves. Al respecto, la subdirectora general de la Promoción de la Salud fue mucho más tajante: “Moderna se retrasa, Pfizer manda menos vacunas y de AstraZeneca no sabemos nada". Moderna se había comprometido, por ejemplo, a hacer una entrega de Dosis a España, pero al tardanza de las entrega complicó todo el panorama de vacunación en España. Cuando registran números récords de contagios y muertes, la comunidad de Andalucia, Valencia, Madrid y Navarra tuvieron que demorar la campaña de inmunización. Incluso, la comunidad valenciana suspendió la vacunación al personal sanitario de centros privados.

En otros de los casos de retrasos, tanto Brasil como Turquía se quejaron por la vacuna Sinovac. Desde el Gobierno de Brasil sostienen que China "no estaba actuando con la suficiente rapidez respecto a los documentos necesarios para exportar materias primas a Brasil". En essta pelea de “países ricos” por las vacunas también hay que ponerle foco a todos aquellas naciones que no obtienen forma de inmunizarse. En ese sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó: "Los países ricos están distribuyendo las vacunas para combatir el virus mientras los menos desarrollados observan y esperan". Al respecto, los analistas de The Economist Intelligence Unit elaboraron un informe sobre quiénes serán los últimos en recibir la vacuna. Entre e los países más afectados se encuentra buena parte de los territorios africanos y países sudamericanos.