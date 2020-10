La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un aumento récord en los casos de coronavirus al nivel mundial este jueves, tras registrarse un total de 338.779 contagios en las últimas 24 horas. Los países que reportaron más casos fueron India, Brasil y Estados Unidos, cada un registró: 78.524, 41.906 y 38.904, respectivamente.

El 2 de octubre, el organismo había registrado 330.340 casos. En cuanto a la cifra de muertes, esta jornada se registraron a nivel mundial 5.514. Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, los casos de coronavirus en todo el planeta ya superaron a los 36.306.000, marcando otro hito en la propagación de la enfermedad, que ha matado a más de 1.000.000 de personas desde el inicio de la pandemia.

Al respecto, Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional ruso de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya - donde se creó Sputnik V una de las vacunas contra el COVID-19 - instó a no "jugar a la ruleta" con el coronavirus y afirmó que todas las personas eventualmente se infectarán con el virtus y que solo una vacuna puede proteger contra la enfermedad.

"No habrá rincones en la Tierra donde no haya una sola persona que no se haya infectado. Por lo tanto, la salida es vacunarse o jugar a la ruleta con esta enfermedad que, como sabemos, ya se cobró la vida de más de 1 millón de personas en el planeta", aseveró el científico.

La vacuna rusa Sputnik V fue registrada el 11 de agosto en pleno cumplimiento de las normas internacionales. Fue creada de forma artificial, sin ningún elemento del coronavirus en su composición, y se presenta en forma liofilizada, como un polvo que se mezcla con un excipiente para disolverlo y luego administrarlo por vía intramuscular.

El fármaco utiliza una tecnología de adenovirus humano de dos vectores diferentes, Ad5 y Ad26, para una primera y una segunda inyección. Sin embargo, Sputnik V no contiene adenovirus humanos vivos, sino vectores adenovirales humanos que no son capaces de multiplicarse y son completamente seguros para la salud. Sputnik V entró en el 'top' 9 de la lista de la OMS de vacunas más cercanas a la finalización de los ensayos clínicos y es la única de las nueve que utiliza dos vectores distintos para diferentes inyecciones.

El 9 de septiembre comenzó la tercera fase de ensayos clínicos de la vacua, con la participación de 40.000 personas. Más de 60.000 voluntarios se inscribieron en Moscú para tomar parte en las pruebas y más de 40 países han expresado ya su interés en obtener la vacuna. Entre los meses de junio y julio, superó los ensayos clínicos, durante los cuales no se reportaron efectos secundarios graves, mientras que el 100% de los voluntarios desarrollaron anticuerpos neutralizantes del virus.