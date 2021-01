Evo Morales tiene coronavirus

Evo Morales contrajo coronavirus y se encuentra estable. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa que fue difundido por medios bolivianos.

“De acuerdo a los análisis de laboratorio practicado al expresidente Evo Morales Ayma se le detectó Covid-19”, dice la nota, divulgada por la radio cochabambina Kawsachun Coca, perteneciente al sindicato cocalero de donde surgió como dirigente el exmandatario. “Actualmente se encuentra estable y está recibiendo el tratamiento y la atención médica que el caso aconseja; se agradece al pueblo boliviano por las expresiones de preocupación y solidaridad”, agrega el mensaje que se difundió durante la noche del martes.

El rumor sobre el posible contagio comenzó a divulgarse hace varios días, pero aún el ex presidente de Bolivia no confirmó la noticia a través de sus redes sociales. De todas formas, Morales había agradecido a través de Twitter a las personas que se preocuparon por su salud. "Gracias a Dios, a la Pacha y a tantas muestras de solidaridad de nuestro pueblo me encuentro muy bien", escribió el ex mandatario.

Morales se suma a la lista de algunas autoridades del Gobierno del presidente Luis Arce que se contagiaron de coronavirus. En las últimas horas, se confirmó que el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Édgar Montaño, dio positivo a la covid-19 Anteriormente, se conocieron los casos del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y del canciller, Rogelio Mayta

La segunda ola de COVID-19 en Bolivia

El ministro de Salud de Bolivia, Edgar Pozo, informó que el país registra una "muy rápida escalada" de los casos de coronavirus e ingresó en la segunda ola del brote, un día después de que se registrara el mayor número de contagios desde el inicio de la pandemia.

"Con los seguimientos que se efectuaron hasta el viernes, hemos definido, percibido, comprobado, que tenemos una muy, muy rápida escalada de casos de Covid-19 en el país, obviamente, estamos en una segunda ola", afirmó el funcionario en conferencia de prensa. Estas declaraciones surgen luego de que Bolivia registrara en la víspera el mayor número de infectados en un día, 2.263, desde que comenzó la pandemia en marzo pasado.

Los casos del pasado viernes superaron los 2.031 registrados el 18 de julio durante el pico de infectados en el país, según el Ministerio de Salud, cuyo titular indicó que la característica de las infecciones del viernes "era en un pico similar al mes de julio del año 2020, o sea, estamos en un nivel alto de contaminación". El mayor número de positivos se registró en el departamento de Santa Cruz, con 783, seguido de La Paz, con 668, y Cochabamba, con 322.

Bolivia suma desde el comienzo de la pandemia 175.288 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 27.064 se encuentran activos y 9.415 causaron la muerte de los pacientes, según el último balance del Ministerio de Salud.