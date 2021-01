El Papa Francisco criticó a quienes usaron aviones privados para salir de vacaciones y no pensaron "en los que se quedaron en sus casas" o "en los problemas económicos" de los golpeados por la pandemia de coronavirus.

"Leí en los diarios algo que me entristeció mucho. En un país, no recuerdo cuál, para huir de la cuarentena y hacer las vacaciones, salieron más de 40 aéreos", lamentó el pontífice, tras rezar este domingo el tradicional Ángelus en el Vaticano. "Gente que es buena, pero no pensó en los que se quedaban en sus casas, en los problemas económicos de tanta gente a la que la golpeó la cuarentena, en los enfermos", criticó Jorge Bergoglio.

Las críticas del sumo pontífice se dieron luego de que más de 60 aviones privados provenientes de los países del Mercosur llegaron al aeropuerto internacional de Punta del Este antes de que Uruguay cerrara las fronteras previo a la Navidad. Los datos fueron reportados por la prensa uruguaya.

Según informó Infobae, casi la totalidad de operaciones que arribaron a Uruguay provenieron desde el aeropuerto internacional “San Fernando” de la provincia de Buenos Aires

Para el Papa, quien no precisó a qué país se refirió, quienes tomaron sus aéreos pensaron "solo en irse de vacaciones, en el propio placer".

"Me dolió tanto", se sinceró Francisco, quien rezó el Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa no lo hizo desde la habitual ventana que da a la Plaza San Pedro, como parte del plan de la Santa Sede para evitar la presencia de fieles en las calles por las restricciones impuestas por el Gobierno italiano que busca evitar una tercera ola de coronavirus.

Situación en Italia por el coronavirus

Mientras el Gobierno ultima detalles del nuevo plan de medidas contra el coronavirus que estará vigente a partir del jueves próximo, toda Italia dejará este lunes de ser "zona roja", tras cuatro días catalogada dentro del máximo riesgo epidemiológico, y durante 24 horas será "zona naranja" antes de volver mañana a las restricciones más duras.

Como parte del plan de aperturas y cierres programados que el Gobierno de Giuseppe Conte dispuso el mes pasado, Italia permitirá este lunes la apertura de negocios hasta las 21 y la modalidad "para llevar" de bares y restaurantes, tras iniciar el año con tres días de veda de desplazamientos entre y dentro de las 20 regiones y cierre de negocios y bares.

Según el cronograma del Gobierno, los 60 millones de habitantes del país podrán salir de su comuna de residencia, siempre dentro de la misma región, aunque se mantiene el toque de queda nocturno que rige hace más de un mes para los desplazamientos entre las 22 y las 5.

En tanto, el martes y miércoles, el Gobierno volverá a instituir la "zona roja" para evitar aglomeraciones y desplazamientos durante el feriado por Reyes, según dispone el decreto firmado por Conte a inicios de diciembre y vigente hasta el 7 de enero, en el que trazó la ruta de medidas para el período de Navidad y Año Nuevo.