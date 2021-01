Un funcionario del gobierno de Israel encargado de la estrategia de vacunación reveló que la primera dosis de la vacuna del coronavirus de Pfizer contra el coronavirus tuvo menos efectividad que lo que indica el mismo laboratorio y anunció que más de 12 mil inoculados se contagiaron COVID-19.

Nachman Ash aseguró que muchas personas se infectaron entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. De acuerdo a lo consignado por la Agencia AJN, el Ministerio de Salud de Israel reveló que más de 12.400 personas obtuvieron resultados positivos de coronavirus tras recibir la vacuna. Entre ellas se detectaron 69 individuos que ya habían recibido una segunda dosis. Hasta el momento, un total que supera los 2 millones de israelíes ya recibieron la primera dosis de Pfizer y más de 400.000, la segunda.

La respuesta del laboratorio que produce la vacuna con BioNTech fue que esta tiene una efectividad de alrededor del 52% después de la primera dosis. Ese efecto se extiende al 95% tras algunos días de aplicada la segunda dosis.

Por su parte, la jefa del Departamento de Salud Pública del Ministerio de Salud, Sharon Alroy-Preis, señaló en declaraciones a The Times of Israel que la información inicial indica que la vacuna frena las nuevas infecciones en un 50% unos 14 días después de que se administra la primera de las dos inyecciones. La funcionara aclaró que se trata de datos preliminares y se basan en pruebas de covid-19 entre quienes recibieron la vacuna y quienes no.

No obstante, Clalit, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel contradijo esa versión. Según las cifras publicadas por la organización, las posibilidades de contagio de una persona vacunada se infecte disminuyó en un 33% después de haber sido inoculada.

Pfizer podría no proteger contra nuevas cepas

El propio Nachman Ash también aseguró que no es seguro que la vacuna de Pfizer pueda proteger contra las nuevas cepas del coronavirus, que comenzaron a surgir en todo el mundo con mayor contagiosidad.

Israel es el país más avanzado del mundo en términos de vacunación, con casi el 25% de su población inoculada. Sin embargo, a un mes de iniciada la campaña, el área de salud no ve la disminución de infecciones diarias esperada. En ese sentido, los especialistas apunta contra las nuevas cepas, como la británica y la brasileña.

De acuerdo a información de los medios locales, funcionarios del gobierno afirmaron que la cepa británica está presente en el 30% o 40% de las infecciones y va camino a convertirse en la cepa dominante en pocas semanas.

El lunes Israel informó un nuevo récord de infectados, con 10.021 casos en 24 horas, lo que hace un total de 562.167 contagios desde iniciada la pandemia.