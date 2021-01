Alertan de la ineficacia de algunos barbijos contra la cepa británica de coronavirus: cuáles sirven Algunos países como Francia han desaconsejado a la población el uso de barbijos que no garanticen un filtrado superior al 90%. Esta situación no implica dejar de usar mascarilla, si no buscar las más seguras.

20 de enero, 2021 | 14.10 La cepa británica crece y no todos los barbijos son efectivos A pesar de la llegada de varias vacunas eficaces contra el coronavirus, la velocidad de contagio de la COVID sigue en aumento durante las últimas semanas. Muchos países europeos han tenido que reconsiderar sus medidas, llegando incluso a confinamientos similares a los de marzo del año pasado. Las nuevas cepas, como la británica, son más contagiosas y hasta hay alerta por la inefectividad de algunos barbijos contra ella. Cierres en fronteras, limitación de la movilidad y cierre de diversas actividades que, sin embargo, no han conseguido contener el aumento de casos en todo el mundo. Además, cada vez son más las nuevas y peligrosas variantes del virus. La de Reino Unido, detectada hace casi un mes, ha llevado a los británicos a un fuerte aumento de los contagios. Con una capacidad infecciosa más alta que otras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la alta propagación, mientras que algunos países como Francia han desaconsejado a la población el uso de barbijos que no garanticen un filtrado superior al 90%, En este sentido, es importante aclarar que el uso de barbijo sigue siendo un factor clave para evitar los contagios. En el caso de las nuevas cepas se debe perfeccionar el cuidado optando por mascarillas más efectivas. Qué barbijos sirven contra la cepa británica de coronavirus El ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, dijo este martes que la advertencia nace debido a que el Alto Consejo de la salud, una instancia de carácter técnico, considera insuficientes algunas protecciones tras observar el alto nivel de contagio provocado por las nuevas cepas, como la británica o la detectada en Sudáfrica. Véran, en una entrevista con la emisora France Inter, explicó que aquellas que no presentan las garantías suficientes ante las nuevas cepas son las hechas de forma artesanal y las fabricadas con tejido de categoría 2, que únicamente aseguran un 70% de filtrado de las partículas de tres micrómetros. Por tanto, se recomiendan las quirúrgicas y las textiles catalogadas como de categoría 1, que ofrecen un filtrado por encima del 90%. La cepa británica representa el 1,4% de los contagios De acuerdo con los resultados de las pruebas PCR realizadas en las últimas semanas, la variante de Reino Unido aglutina cerca del 1,4% de los casos nuevos: esto es, entre 200 y 300 diarios y un total de 2.000 en todo el país. Del mismo modo, advirtió de la capacidad de contagio de esta cepa "muy agresiva y muy contagiosa", poniendo el caso de una residencia en la región de París donde se han contagiado 36 personas. El ministro, además, no descartó que haya que recurrir a un nuevo confinamiento (el tercero en Francia), aunque de momento la medida más dura es la de adelantar el toque de queda a las 18:00 desde el pasado sábado.

