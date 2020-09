Después de que hace un mes se conociera que AstraZeneca iba a retrasar la producción de la vacuna por un problema en uno de los pacientes, ahora informaron que hay otro caso sospechoso sobre un posible caso de mielitis transversa.

La versión lo informó el diario estadounidense The New York Times. Ese medio sostuvo que hubo algunos efectos secundarios en determinados pacientes. Según publicó el medio, ahora se informó el caso sospechoso de otra mielitis transversas. En este caso, todavía no ha sido confirmado a través de nuevos análisis clínicos, pero AstraZenca ya publicó datos en el que mostraban que "era poco probable" que los dos casos estuvieran "asociados con la vacuna". Además, añadieron que " no había pruebas suficientes para decir con certeza que las enfermedades estaban o no relacionadas con la vacuna".

La primera vez que se informó de un caso con resultados adversos ocurrió en julio, cuando una mujer sufrió la inflamación de la medula espinal, justamente, conocida como mielitis transversa. En el segundo caso, recientemente descubierto, se hace referencia a una mujer que la misma enfermedad. Sin embargo, se demostró que se trató, en ese caso, de un efecto de una enfermedad preexistente en el paciente y que no había sido diagnosticada.

Más allá de esta información publicada por New York Times, los ensayos de la vacuna de AstraZeneca y Oxford se reiniciaron en distintas partes del mundo. Desde Reino Unido hasta la India. Sin embargo, en Estados Unidos todavía no comenzaron debido a que sostienen que hay "falta de transparencia" en los análisis.

El ensayo de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca es considerado uno de los más prometedores del mundo y, por el momento, sigue manteniendo la delantera más allá de lo informado por New York Times. Ya hay 18 mil personas que participan de los ensayos en todo el mundo. Más allá de la efectividad de la vacuna, los expertos sostienen que es "normal" que haya algunos efectos adversos en una vacuna experimental.