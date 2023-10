Medio Oriente reacciona a la escalada: desmentida iraní y presunta advertencia de Egipto

El enfrentamiento se extendió este lunes a la frontera con el Líbano y hubo ataques cruzados entre el ejército de Israel y las milicias de Hezbollah y la Yihad Islámica.

Las consecuencias y movimientos regionales del ataque del grupo armado palestino, Hamas, a Israel el sábado y la posterior declaración de guerra de este país empiezan a aparecer cada vez con más nitidez. Este lunes Irán negó estar detrás de los ataques perpetrados desde la Franja de Gaza, aunque si apoyó la causa Palestina, mientras que otro de los grupos extremistas, la Yihad Islámica, reconoció tener bajo su poder a 20 rehenes israelíes. Además, y ya entrando en el cuarto día de conflicto, la frontera con el Líbano también se volvió una zona de cruces, con participación de milicianos del Hezbollah.

La sospecha de la participación de Irán en el asedio fue una de las primeras conjeturas que dieron vuelta el fin de semana, sobre todo por la magnitud del despliegue que logró Hamas. Sin embargo, a la desmentida iraní también se sumaron las declaraciones del portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien coincidió con Irán. "Irán es cómplice a pesar de que Estados Unidos no tiene inteligencia o evidencia que apunte a la participación directa en ataques en Israel por parte del grupo islamista palestino Hamas. Irán ha apoyado durante mucho tiempo a Hamás y otras redes terroristas en toda la región con capacitación en capacidades de recursos", dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca. Y cerró: "Y en ese sentido, claramente Irán es cómplice aquí, pero en términos de evidencia específica sobre este tipo de ataques, no, no tenemos nada".

También hoy circularon versiones en off que citó el medio israelí Haartz que aseguraban que un funcionario de inteligencia egipcio había advertido a Israel que se venía "algo grande". Esta versión, sin embargo, fue desmentida más tarde por gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este lunes los enfrentamientos se extendieron a otra de las fronteras calientes de la región: el límite entre Israel y el Líbano, donde operan las milicias de Hamas y Hezbolá. El ejército de Israel mantuvo ataques durante más de dos horas luego de que un grupo de personas armadas entrasen a territorio israelí desde el Líbano. Según dio a conocer la agencia EFE, el grupo islamista Yihad Islámica Palestina (YIP) reivindicó la autoría de esa infiltración y aseguró haber causado heridas a siete soldados israelíes.

Tiempo después, Hezbollah anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de los ataques de artillería y bombardeos aéreos perpetrados por las fuerzas israelíes contra varias áreas del sur del Líbano cercanas a la frontera entre ambos países. Hezbollah, que controla la zona fronteriza y que en 2006 libró una guerra contra Israel, ya se había desvinculado de la infiltración de esta tarde. Sin embargo, la formación chií sí disparó ayer cohetes contra Israel, justificándolos como un gesto de "solidaridad" con las milicias de la Franja de Gaza y una medida de presión para la liberación de los territorios libaneses ocupados por su vecino del sur.

Últimas actualizaciones del conflicto Israel-Palestina