Israel y Hamas acordaron un alto el fuego en la Franja de Gaza

Ambas partes llegaron a una tregua "sin condiciones" tras casi un mes de enfrentamientos. No hubo lanzamientos en las últimas horas.

El gobierno de Israel y el movimiento palestino Hamas acordaron durante este jueves un alto al fuego desde esta noche luego de más de 11 días de bombardeos y ataques constantes entre las partes. Según los números oficiales, aunque pueden ser más, se conoció que dicho conflicto dejó un saldo de más de 200 muertos en la Franja de Gaza y 12 personas en territorio israelí hasta el momento. Es importante remarcar que, desde 2014, es la peor escalada militar.

Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzaron un comunicado donde informaron a la agencia de noticias AFP sobre la resolución: "El gabinete de seguridad aceptó por unanimidad la recomendación de los funcionarios de seguridad (...) de aceptar la iniciativa egipcia de cese del fuego bilateral sin condiciones". Mientras que, poco después, la fuerza política de Hamas, que controla el interior de la franja, confirmó la tregua que comenzará a regir en la madrugada local.

El Gobierno de Israel destacó que dicha tregua "no conlleva condiciones" y desde Hamas, el miembro Osama Hamdan confirmó que hay "garantías de que la agresión israelí contra la mezquita de Al Aqsa y (el barrio de Jerusalén este) Sheikh Jarrah se detendrá" según información propia del diario Haaretz. Se espera que ambas partes acaten con los dispuesto para evitar más muertes por el enfrentamiento armado.

Por su parte, desde Cisjordania, otro territorio palestino ocupado, celebraron la tregua. "Israel no tiene otra salida que detener su carnicería, su agresión contra el pueblo palestino, creemos que podrían optar por un alto el fuego unilateral porque Israel, como siempre, intenta evitar alcanzar un alto el fuego conjunto. Esto es bueno que el pueblo palestino, más de 2 millones de personas, pueda irse a dormir esta noche, sabiendo que tendrá una mañana más brillante, pero no es suficiente", expresó el canciller Riyad al Maliki en la Asamblea General de la ONU. Y sentenció: "El tema central que inició todos estos episodios es Jerusalén, no podemos olvidar Jerusalén".

Recordemos que hace unas semanas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió una "desescalada importante en camino a un alto el fuego"; algo a lo que el Gobierno de Argentina se sumó con un extenso comunicado abogando por la paz en dicho territorio. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, viajó sorpresivamente a Israel para sumarse a la convocatoria del resto de los países.

Tor Wennesland, enviado de la ONU a Medio Oriente, estuvo en Qatar para reunirse con el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, con el mismo objetivo. Mientras que a su vez, países como Francia, Egipto y Jordania presionaron para que la tregua llegue a buen puerto. Durante las últimas horas, no hubo lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza ni bombardeos israelíes contra el territorio palestino.

Cronología del conflicto entre Israel y Hamas

Recordemos que la tensión se inició con un intento de desalojo y posterior resistencia de distintas familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah. Las fuerzas policiales de Israel reprimieron, crecieron los enfrentamientos entre fieles musulmanes durante el mes de Ramadán y se sumaron grandes protestas de la minoría palestina. A esto se sumó el lanzamiento diario de cohetes desde la Franja de Gaza, que dejaron como consecuencia 12 muertos y más de 300 heridos.

Como respuesta ofensiva, Israel envió misiles y artillería contra el pequeño territorio. Hasta el momento se registran 232 muertes, entre los que figuran 65 niños y más de 1.900 heridos. El Ministerio de Salud del lugar no distingue entre civiles y combatientes. Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que más de 90 mil personas se quedaron sin casa. Es importante destacar que la presión internacional fue clave para llegar a dicha tregua.