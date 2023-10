Hamas afirma haber liberado a una rehén israelí y a sus dos hijos

Según un comunicado difundido por la organización islamita, habían sido detenidos durante los enfrentamientos con el ejército israelí. Sin embargo el ejército hebreo no confirmó la noticia.

El movimiento islamista palestino Hamas afirmó este miércoles que liberó a una rehén israelí y a sus dos hijos, capturados en la ofensiva lanzada el sábado contra Israel desde la Franja de Gaza. El momento fue difundido por las redes sociales y transmitido por Al-Aqsa TV, el canal de la organización.

"Una colona israelí y sus dos hijos fueron liberados tras ser detenidos durante los enfrentamientos" entre el grupo palestino y el ejército israelí, indicó un comunicado del brazo armado de Hamas, que gobierna el enclave desde 2007. No obstante, no queda claro que las personas fueran parte de los 130 secuestros que realizó la organización en el marco del ataque del sábado y que sorprendió al ejército israelí. En tanto, el Ejército hebreo no confirmó esa información al ser consultado por AFP.

Un video difundido poco después por Al-Aqsa TV, el canal de Hamas, muestra a una mujer con camisa azul junto a dos niños y tres hombres armados alejándose de una zona de alambre de púas que parece ser la valla erigida por Israel alrededor de la Franja de Gaza, aunque no hay precisiones al respecto del punto geográfico en el que se llevó a cabo la acción.

La televisión pública israelí, por su parte, señaló posteriormente que las imágenes mostraron a personas que "nunca habían sido llevadas a Gaza". La prensa local indicó que se trataba de Avital Aladjem, una residente del kibutz Holit que, según el relato que hizo en varias entrevistas, había sido llevada por la fuerza el sábado por hombres de Hamas junto a los dos hijos de un vecino a la zona fronteriza entre Israel y la Franja de Gaza tras el asalto del sábado en el sur del país.

Aladjem dijo que sus captores la dejaron libre para salir con los niños hasta la valla. Se cree que decenas de israelíes y extranjeros, entre ellos soldados, civiles, niños y mujeres, permanecen en manos del grupo armado en la Franja de Gaza desde la ofensiva del sábado. Las autoridades israelíes han contabilizado 150 rehenes, mientras que cientos de personas siguen desaparecidas y sus cadáveres aún están siendo identificados. Hasta el momento no se ha producido ninguna liberación a nivel oficial.

Al mismo tiempo, en estos días tras un gran esfuerzo, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, logró convencer a la oposición de unirse en un Gobierno de emergencia y recién este miércoles pudo sellar "un gabinete de guerra" con al menos un dirigente crítico. En parte, las tensas negociaciones se debieron a que no logra frenar la lluvia de críticas por lo que muchos consideran no solo fue una falla de la inteligencia del ejército, sino una estrategia política equivocada.

