Guerra de Israel y Palestina, en vivo: el minuto a minuto del conflicto

El líder opositor Benny Gantz selló un acuerdo para formar parte del gabinete de guerra con el primer ministro Benjamin Netanyahu. "En este momento, todos somos soldados de Israel...este es un tiempo de unidad", aseguró parado junto al premier y agregó: "Hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Ahora es el tiempo de la guerra"



Gantz has long been a political enemy of Netanyahu, but he now says that standing “shoulder to shoulder” with the prime minister is a message to Israel’s enemies. “At this time, we are all Israel’s soldiers… this is the time for unity,” he says.

“There’s a time for peace and a time for war. Now is a time for war,” Gantz adds.