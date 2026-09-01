Un atentado con coche bomba dejó un muerto y 15 heridos en la frontera de Colombia con Venezuela

Un violento atentado con coche bomba perpetrado cerca de la medianoche del lunes destruyó una estación de policía en el municipio de Los Patios, ubicado en el departamento de Norte de Santander y a pocos kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. El ataque dejó un saldo de un civil muerto y al menos 15 personas heridas, entre uniformados y residentes de la zona. Asimismo, provocó un voraz incendio en las instalaciones policiales, la destrucción de vehículos operativos y el colapso del suministro eléctrico en los barrios aledaños.

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La onda expansiva también causó importantes destrozos en viviendas y locales comerciales de la avenida principal del municipio, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta.

En respuesta a la emergencia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario con la cúpula de las Fuerzas Armadas para coordinar las acciones en el territorio. "Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza. Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atentan contra los colombianos hasta que todos sean capturados", ratificó el mandatario tras el ataque.

Aunque las investigaciones de la Fiscalía General y la Policía Nacional continúan en marcha, las primeras hipótesis de las fuerzas de seguridad apuntan como principal responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera con fuerte presencia en la convulsa región del Catatumbo junto al frente 33 de las disidencias de las FARC.

El atentado en la zona fronteriza representa el segundo hecho de gravedad en el departamento en un mes, tras la explosión de otro vehículo bomba el pasado 31 de julio en Cúcuta. El ataque ocurrió además de forma simultánea con el anuncio del gobierno central sobre una masiva operación militar en el departamento del Guaviare, donde un bombardeo del Ejército abatió a más de 20 integrantes de las disidencias de las FARC, en medio de un clima de recrudecimiento de la violencia armada en varios puntos del país.

Con información de EuropaPress y de la Agencia Deutsche Welle.