Los rusos competirán como neutrales en los Juegos de Invierno aunque acabe la guerra en Ucrania

Ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Los atletas rusos que participen en los Juegos Olímpicos de ‍Invierno de ⁠Milán Cortina no podrán representar a su país aunque se alcance un acuerdo de paz con Ucrania, dijo la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry, en una entrevista a un periódico italiano.

Por el momento, ‌nada cambiaría la decisión ⁠del Comité de permitir ⁠a los atletas rusos participar en los juegos de febrero solo como ‍individuos que se representen a sí mismos, dijo Coventry ⁠al Corriere della ‌Sera en una entrevista publicada el viernes.

El COI prohibió a Rusia y Bielorrusia tras la invasión rusa a gran escala de ‌Ucrania en ‌febrero de 2022, y dictaminó en septiembre que los rusos y bielorrusos que compitan en Milán Cortina lo hagan ​como atletas individuales, sin bandera ni himno nacional.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En otras declaraciones, Coventry, la primera mujer presidenta del COI, dijo que celebrar los Juegos Olímpicos en varias ciudades, como está haciendo Italia, ‍se convertiría en "la nueva normalidad" y que los Juegos de Milán Cortina proporcionarían una guía útil para el futuro.

El COI no respondió de ​inmediato a una solicitud de confirmación de Reuters sobre los comentarios de Coventry.

Los ​Juegos de Milán Cortina se celebrarán del 6 al 22 de ⁠febrero.

Con información de Reuters