Israel-Premier Tech se aleja de la identidad israelí con cambio de marca en 2026

ers) -El equipo ciclista Israel-Premier Tech anunció el lunes que se someterá a un cambio de marca completo para la temporada 2026, alejándose de su identidad israelí después de más de una década.

El equipo con permiso israelí, creado en 2014 por Ron Baron y Ran Margaliot y que tiene su sede en Israel, ha sido objeto de una serie de protestas por su participación en diversas carreras.

En septiembre, el equipo dijo que estaba revisando su marca para el próximo año, ya que los patrocinadores presionaron para un cambio de nombre.

"Con un firme compromiso con nuestros corredores, personal y socios, se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la marca del equipo, alejándose de su actual identidad israelí", dijo el equipo en un comunicado.

"En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificios, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo".

El Israel-Premier Tech fue excluido del Giro dell Emilia del sábado por motivos de seguridad pública tras los disturbios generalizados en la Vuelta a España el mes pasado, cuando fueron blanco de protestas propalestinas contra la guerra de Israel en Gaza.

En la Vuelta retiraron su nombre completo de los maillots de los ciclistas.

El equipo dijo que su cultura interna había sido clave para gestionar las recientes dificultades, lo que llevó a la dirección a concluir que era necesario un cambio. Pronto se anunciarán más detalles sobre la nueva marca.

