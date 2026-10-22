El expresidente del Gobierno español, Felipe González, calificó a Javier Milei de un "maleducado que insulta a todo el mundo" y se burló de él al afirmar que si visita "15 veces más" su país, "es posible" que el mandatario Pedro Sánchez sea reelecto en las próximas elecciones.

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"Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez", ironizó el expresidente durante su participación en el VIII Encuentro de Líderes, organizado por el Círculo Empresarial de Málaga.

González tildó a Milei de ser "un maleducado que insulta a todo el mundo" tras su visita exprés a Madrid. El fundador de La Libertad Avanza (LLA) llegó para recibir un premio, pero descalificó a una periodista que le preguntó si su presencia incomodaba la relación entre los partidos de derecha VOX y Partido Popular.

"¿Cómo se puede ir a un país sólo a insultar? No es posible, es una falta de educación cívica, además de educación política que es increíble", se quejó el expresidente del gobierno de España entre 1982 y 1996.

Consultado sobre si mantiene su decisión de votar en blanco en las próximas elecciones, González respondió que sí porque no se siente identificado con "ningún partido político". "El comportamiento actual no me representa. No oigo nada que me represente de verdad", afirmó. En ese sentido, cuestionó tanto al PSOE actual como a la propuesta de la oposición, que se limita "exclusivamente en echar a Sánchez".

"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", concluyó.

¿Qué hizo Milei en España?

Milei llevó sus agravios contra la prensa a Europa y protagonizó en Madrid un nuevo episodio de violencia verbal. Tras una pregunta de una periodista de la Cadena SER, la radio más escuchada del país europeo, el mandatario argentino la calificó de "corta intelectualmente y miserable política".

"¿Cree que su visita le resulta incómoda al Partido Popular y a Vox?", preguntó la cronista Julia Molina en la puerta del Real Casino de Madrid, donde periodistas locales intentaron formularle consultas. Al escucharla, Milei respondió: "Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, vale para tu caso".

La periodista Molina, maltratada por Milei, explicó que la pregunta que provocó el enojo del mandatario abordaba "una cuestión que está en el aire" durante su visita. "Nunca jamás me ha pasado; hablo habitualmente con políticos y jamás me habían respondido así", relató en una entrevista con La Voz.

La consulta se produjo después de que Milei no lograra reunirse en Madrid con Santiago Abascal, fundador de Vox, y debiera conformarse con mantener una breve videollamada con él.