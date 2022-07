Reportaron al primer muerto por viruela del mono en Brasil

El Ministerio de Salud del país sudamericano informó que un hombre de 41 años se convirtió en la primera persona muerta. El país ya tiene 1066 casos confirmados.

Un hombre de 41 años se convirtió en la primera persona muerta en Brasil por viruela símica o más conocida como la viruela del mono. Según informó el Ministerio de Salud la víctima residía en la zona rural de Uberlandia, estado de Minas Gerais, y estaba internado en la sala de terapia de un hospital de Belo Horizonte con un diagnóstico de cáncer linfático. También fueron diagnosticados los tres primeros niños en San Pablo. La cartera sanitaria, además, dijo que unas 20 mil dosis de vacuna contra la enfermedad llegarán en septiembre al país, más otras 30 mil en octubre.

"La causa de la muerte fue un shock séptico agravado por Monkeypox", informaron a Télam voceros de la cartera sanitaria a través del comunicado. El anuncio ocurrió luego de que el jueves la Secretaría de Salud de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil y de Sudamérica, reconociera que tres niños de entre 4 y 6 años fueron víctimas de la viruela del mono y que se contagiaron de adultos.



El sábado pasado la viruela del mono fue declarada como una "emergencia de salud global" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ayer, Brasil había confirmado 1.066 casos de viruela símica, un 75,6 por ciento más que la semana pasada. La mayoría de los contagiados se encuentra en el estado de San Pablo. La ciudad con 46 millones de habitantes tiene 823 infectados, le siguen Río de Janeiro y Minas Gerais.

Además, en San Pablo, el secretario municipal de Salud, Luiz Zamarco, informó que dos niñas de 6 años y un niño de 4 fueron contagiados, siendo los primeros menores infectados en Brasil. Los niños se encuentran con seguimiento médico y vigilancia sanitaria en sus viviendas con un cuadro de dilatación en los ganglios, fiebre y marcas en la piel.

Brasil recibirá 50 mil dosis de la vacuna contra la viruela del mono

La estatal Agencia Brasil informó que el país recibirá unas 20 mil dosis de la vacuna contra la enfermedad, que llegarán en septiembre, más otras 30 mil que recibirán en octubre. En un principio, sólo se vacunarán los profesionales sanitarios que manipulen muestras recogidas de pacientes y las personas que hayan tenido contacto directo con los pacientes. El calendario de vacunación se realizará en dos tomas, con un intervalo de 30 días entre ellas.

La adquisición se realizará a través de un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) debido a que la empresa danesa que produce la vacuna no replicante no tiene oficina en Brasil ni pretende abrir representación en el país. “Hay una solicitud de la OPS para la adquisición de 100.000 dosis de vacunas para las Américas. De esas 100.000 dosis, 50.000 serán compradas por el Ministerio de Salud”, detalló el secretario de Vigilancia Sanitaria del ministerio, Arnaldo Medeiros.

Según dijo Medeiros no habrá campaña de vacunación masiva porque no hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS): “La OMS no aboga por la vacunación masiva, entonces no estamos hablando de una campaña de vacunación como solíamos hablar del covid-19. Son virus absolutamente distintos, es una clínica absolutamente distinta, un contagio absolutamente distinto, una letalidad distinta. Son enfermedades absolutamente distintas”, declaró.

