Lula Da Silva defendió el derecho al aborto en Brasil y cruzó a Bolsonaro

"La sociedad ha evolucionado mucho, las costumbres evolucionaron y tenemos que tener el valor para iniciar ese debate", defendió el expresidente, quien se lanzará como candidato a presidente para las elecciones de octubre.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el derecho al aborto legal seguro y gratuito, todavía prohibido en su país, y lo definió como una "cuestión de salud pública". Además, apuntó contra "la idea de familia" actual que se defienden desde algunas instituciones brasileñas, en la que se prioriza la supuesta "autorización de un hombre".

"Aquí en Brasil está prohibido (el aborto) cuando en realidad debería ser una cuestión de salud pública y todo el mundo debería tener derecho y no tener vergüenza. Yo no quiero tener un hijo, buscaré no tenerlo y lo hablaré con mi compañero. Lo que no puede ser es que la ley le exija a ella que debe tenerlo", lanzó Lula.

En ese sentido, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) hizo énfasis en que son las mujeres pobres las que mayor sufren esta falta de derecho a interrumpir el embarazo, ya que al carecer de recursos no pueden acceder a métodos seguros.

"Aquí en Brasil las mujeres pobres mueren intentando hacer un aborto porque esta prohibido y el aborto es ilegal", criticó el expresidente brasileño, quien recordó cómo las mujeres con mayor poder adquisitivo pueden salir al exterior para someterse a esta práctica, cuenta el diario 'O Globo'.

"Mujeres pobres mueren tratando de abortar, porque el aborto está prohibido, es ilegal (…) Cuando 'la señora' puede ir a abortar en París, elegir ir a Berlín. De hecho, se debe convertir en un tema de salud pública para que todos tengan derecho, no vergüenza”, dijo. Las declaraciones fueron hechas durante el debate “Brasil-Alemania – Unión Europea: desafíos progresivos – alianzas estratégicas”, realizado por la Fundación Perseu Abramo (FPA) y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

Lula también criticó que la "idea de familia" en Brasil sea "muy atrasada" y sin nombrar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó que las mujeres necesiten la autorización de "un hombre que no tiene moral para eso".

"La sociedad ha evolucionado mucho, las costumbres evolucionaron y tenemos que tener el valor para iniciar ese debate", defendió el expresidente, quien se lanzará como candidato a presidente para las elecciones de octubre.

Ataque de los conservadores y aliados de Bolsonaro

Tras las declaraciones de Lula, aliados de Bolsonaro, entre ellos el diputado del Partido Liberal (PL), criticaron al líder del Partido de los Trabajadores (PT). En esta línea, la exministra de la Mujer y Familia del Gobierno de Bolsonaro, Damares Alves aseguró que "la idea" de Lula "siempre ha sido la cultura de la muerte" y aprovechó la ocasión para hacer campaña: "En las próximas elecciones nuestras meta será proteger la vida desde la concepción por delante de la muerte de niños inocentes", lanzó en Instagram.