El impactante video del momento en que un diputado bolsonarista amenazó a Lula con un arma

El diputado Junio Amaral del Partido Liberal publicó un video cargando un arma con balas e invitando al ex presidente a acercarse a su vivienda, de forma amenazante.

Dos diputados bolsonaristas amenazaron con recibir a tiros al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La intimidación hacia el líder del Partido de los Trabajadores (PT), y candidato favorito para las elecciones presidenciales de octubre de este año en Brasil, llegó luego de que el exmandatario pidiera a los sindicalistas que presionen a los legisladores oficialistas en sus domicilios para ir contra la agenda del Gobierno en el Congreso.

La propuesta de Lula, realizada en un acto en la Central Única de Trabajadores (CUT), generó la reacción de los diputados del partido del presidente Jair Bolsonaro. Uno de ellos fue más allá y grabó un video cargando una pistola automática e invitando a Lula a acercarse a su vivienda de forma amenazante.



"Los espero en mi casa, a tu gente y a usted. Converse con mi esposa, con mi hija, serán muy bienvenidos", dijo el diputado Junio Amaral, del gubernamental Partido Liberal, mientras colocaba balas en un cargador de una pistola. El video fue publicado en su cuenta personal de Instagram.

En tanto, Carla Zambelli, referente de Bolsonaro en San Pablo y diputada federal, grabó un video diciendo que iba a esperar a los militantes del PT con una pistola "en defensa personal".

El pedido de Lula a los sindicatos

Lula Da Silva hizo estas declaraciones durante un acto realizado en la Central Única de Trabajadores (CUT) el pasado lunes. Según Lula, es necesario cambiar la forma de presionar a los parlamentarios y una de ellas podría ser y realizando manifestaciones frente a las casas de los congresistas.

"El diputado tiene una casa. Vive en una ciudad. Hay sindicalistas en esta ciudad (...) Entonces, si nosotros, en lugar de tratar de alquilar un autobús, gastamos una fortuna para venir a Brasilia, que a veces no funciona, si lo tomamos, mapeamos la dirección de cada diputado y eran 50 personas en la casa del diputado. No es para maldecir, es para hablarle, hablarle a su mujer, hablarle a su hijo, perturbar su tranquilidad. Creo que tiene mucho más efecto que venir a manifestarse a Brasilia", expresó el ex mandatario brasileño.