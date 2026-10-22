Lula afirma que Bolsonaro se "tiró un farol" para evitar revelar su secreto bancario

La contienda electoral en Brasil ingresó en una fase de máxima fricción a solo tres días de la segunda vuelta presidencial agendada para el domingo 25 de octubre. El presidente de la Nación, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el candidato opositor de ultraderecha, Flávio Bolsonaro, intentó jugar un "farol" (un blef) al plantear una serie de severas contra-condiciones para levantar su secreto bancario y el de sus allegados, convencido de que el oficialismo no las aceptaría. Frente a esa postura, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ratificó que accederá a todos los requerimientos opositores ante la Justicia electoral.

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Durante un acto de campaña celebrado en Belo Horizonte, capital del estado estratégico de Minas Gerais, un distrito considerado un termómetro clave ya que ha determinado el ganador de todas las elecciones presidenciales desde el retorno de la democracia en 1985, Lula utilizó metáforas del popular juego de naipes para calificar la maniobra de su adversario: "Se tiró un farol. No tiene ninguna carta buena, solo mentiras. Sus cartas son todas falsas", sentenció ante los militantes, prometiendo que "se va a enterar de lo que es un campeón de Truco".

El conflicto se desencadenó tras la presentación realizada esta semana por el presidente brasileño ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), ofreciendo la apertura del secreto bancario, telefónico y fiscal de los últimos ocho años de su patrimonio, así como de su esposa, la primera dama Janja da Silva, y de sus cinco hijos, bajo condición de que el senador Bolsonaro adoptara una postura equivalente. La iniciativa ya le había sido planteada cara a cara durante el áspero debate televisivo del domingo pasado.

Frente al emplazamiento del oficialismo, el equipo de campaña de Flávio Bolsonaro respondió condicionando la medida a la inclusión de los asesores más cercanos de la Presidencia, los registros de gastos de mandatos anteriores de Lula, los desembolsos oficiales del Poder Ejecutivo, el detalle de los negocios de otros familiares y socios, y la difusión exhaustiva de los encuentros mantenidos con figuras financieras como el banquero Daniel Vorcaro, actualmente en prisión preventiva por fraude. Ante este paquete de demandas, la comitiva del PT anunció que se apersonará este mismo jueves en la sede del TSE para adecuar la presentación judicial a las exigencias opositores.

La inédita disputa por la transparencia patrimonial se da en el tramo final de una campaña de extrema polarización donde la candidatura de ultraderecha parte con una leve ventaja en los sondeos, dentro de un escenario de pronunciada paridad. En las últimas horas, las apoderadas de ambas listas elevaron solicitudes cruzadas ante el TSE demandando la nulidad de la candidatura rival denunciando sistemáticos abusos de poder y violaciones a las normas electorales durante el período proselitista.

Con información de EuropaPress.