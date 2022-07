Cada vez más solo y sin una oposición fuerte, Boris Johnson entró en guerra con su partido

El primer ministro negó que vaya a renunciar a su cargo, a pesar de que ya acumula más de 30 renuncias. ¿Qué escenarios se abren para el futuro de Reino Unido?

El gobierno de Boris Johnson pende de un hilo. A los importantes renuncias que se conocieron la tarde del martes en las carteras de salud y economía, se sumaron este miércoles las de una treintena de funcionarios, entre asesores y secretarios de Estado, pero nada, por ahora, parece hacer torcer la voluntad del líder conservador para que renuncie a su cargo. Con el 69 por ciento de los votantes de su partido pidiendo su dimisión, según dio a conocer un estudio de la consultota YouGov, y asediado por una crisis económica que elevó por diez los índices de inflación en relación al año pasado, sumado a las protestas por los altos costos de vida y falta de gasoil, el futuro político de Johnson podría definirse en las próximas horas.

La caída de la imagen política del Primer ministro no es nueva pero si el último escándalo parece haber cristalizado el descontento de los socios de su partido. Johnson viene de superar en junio un voto de confianza promovido desde sus propias filas, después de que varios legisladores enviaran cartas a un comité del Partido Conservador en el que manifestaron su oposición a la continuidad de su líder. En esa votación, de los 359 legisladores que conforman la bancada, 211 se pronunciaron a favor de Johnson mientras que 148 votaron por su remoción; es decir: un 40 por ciento de los diputados conservadores votó en contra de su continuidad en el cargo. "En esa votación Johnson ganó raspando, nunca un primer ministro siguió con un número tan grande de opositores", opinó a El Destape, Guillermo Makin, politólogo y doctorado por la Universidad de Cambridge y agregó que, ante las 41 renuncias que se produjeron en las últimas 48 horas, Johnson no tiene aliados quien designar.

El manejo del Brexit, el Partygate y un escándalo sexual

El liderazgo de Johnson ya venía cuestionado por los miembros de su propio partido ante lo que consideran una gestión ineficaz en lo que hace al Brexit. Desabastecimiento de productos, escasez de mano de obra y crisis de refugiados fueron algunas de las principales consecuencias, a las que también se suman -agregó Makin- deterioro del comercio exterior y la caída del 4 puntos del PBI.

Con esa situación complicada, en la pandemia su gobierno volvió a estar en la mira de las críticas por lo que se conoció como Partygate, la revelación que expuso que Johnson había celebrado una docena de fiestas en pleno confinamiento mientras imponía a los británicos reducir drásticamente sus contactos personales debido al coronavirus. Por ese hecho se celebró la moción de censura promovida por su propio partido que logró sortear, y terminó este martes ante una nueva deriva crítica.

Luego de que se conociera que Johnson estaba al tanto de las denuncias de acoso sexual que pesaban sobre Chris Pincher -un diputado del Partido Conservador al que el Primer ministro benefició con nombramientos en cargos gubernamentales- los ministros de las carteras de Salud y Economía renunciaron argumentando representar la voluntad de sus votantes quienes consideran que "la administración de Johnson es incompetente y no actúa con interés nacional". Ese primer movimiento de los dos funcionarios para los cuales Johnson logró rápidamente nombrar reemplazos, habilitó una catarata de al menos 39 renuncias masivas que dejó el gabinete prácticamente vaciado. "Es hartazgo simplemente. Es como una bola de nieve de mentiras y demostraciones de ineptitud. Algunos los han defendido por un rato pero ya les ha colmado la paciencia", analizó Makin, en diálogo con este portal. Y agregó: "Lo que asombra a todo el mundo es cómo tardan tanto en reemplazarlo".

Posibles salidas institucionales

Ante esta situación se abren varios escenarios. A Johnson le quedan todavía dos años de mandato -asumió el cargo en 2019 y un Parlamento no puede durar más de cinco años- y desde que se desató esta crisis insiste con que no va a renunciar. Una de las posibilidades es que el Comité de 1922, integrado por miembros del conservadurismo, cambie alguna de sus reglas para habilitar un nuevo voto de confianza, porque al haber usado ese mecanismo hace un mes, y siguiendo las reglas actuales, deberían esperar recién un año para volver a aplicarlo.

Este miércoles el Comité se reunió pero no apoyó cambiar las normas, sin embargo el próximo lunes se votarán nuevos integrantes para ese órgano y puede ser que la nueva conformación sea favorable a cambiar las reglas. "Varios diputados se están proponiendo para integrar la comisión y llevan como programa de propuesta que se habilite un nuevo voto de confianza dentro de poco tiempo", explicó el politólogo y autor de Parlamentarismo y presidencialismo: estudio del caso británico.

Si eso no sucede, la otra opción es que los propios conservadores logren persuadir a Johnson de que debe renunciar, argumentando que no tiene apoyo. Pero esta opción es en la que vinieron trabajando en las últimas horas y parece que no da el brazo a torcer. Según la prensa local, este miércoles varios referentes del ejecutivo, entre ellos su hasta ahora incondicional defensora Priti Patel, ministra del Interior, fueron a Downing Street a decirle que había perdido el apoyo de su Partido Conservador y que no puede continuar, pero la respuesta fue la destitución del ministro de Vivienda, Michael Gove, por llevar ese mensaje.

Ahora, si Johnson renunciara el Comité llamaría a elecciones para elegir un sucesor, y en caso de que continuara firme en su postura otra opción sería que aparezca alguien del partido con intenciones de liderarlo y que en una nuevas elecciones no consiga ganar pero si seguir desgastando la figura del Primer ministro. "El tema es que nadie se anima a presentarse", acotó Makin. Y agregó, en cuanto a la posibilidad de que Johnson convoque a unas elecciones generales, que es algo que no tienta ni a los propios conservadores porque están convencidos de las perderían. Esta certeza surge de las últimas elecciones parciales que se celebraron en junio donde el conservadurismo perdió dos circunscripciones clave, algo que también mostró la crisis que afecta al partido.

La oposición no capitaliza la crisis

Otro elemento en este escenario es que el opositor Partido Laborista no ofrece alternativas ante la crisis. Desde que el laborismo enfrentó la sucesión de Jeremy Corbyn, empañado por la discusión del Brexit, ninguna encuesta de opinión pública indicó que ese partido tendría posibilidades de formar gobierno. "Ni siquiera tienen un programa claro, no hay una alternativa de gobierno", opinó Makin.