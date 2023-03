Largas filas en Bolivia para comprar dólares: el Gobierno denunció ataques especulativos

Esta semana el Banco Central de Bolivia decidió vender dólares de manera directa a los pequeños ahorristas en un intento de dar confianza ante la denuncia de varios ciudadanos que dijeron que bancos privados y casas de cambio no tenían divisas.

Este martes Bolivia vivió una escena atípica cuando cientos de personas colmaron las calles con largas filas para comprar dólares. El país andino tiene los mejores indicadores económicos de la región, con una inflación que en febrero y enero fue del -0,11%, pero el Gobierno denunció que enfrenta ataques especulativos por parte de medios y opositores que derivaron en una inusitada demanda de dólares por parte de pequeños ahorristas.

La decisión del Banco Central de Bolivia (BCB) de vender dólares de manera directa a cualquier ciudadano que "tenga una necesidad inmediata de una divisa" comenzó este lunes y, según explicó la entidad, continuará hasta satisfacer toda la demanda. El gobierno de Luis Arce avanzó en esta medida en un intento de dar confianza a quienes días atrás denunciaron que los bancos privados no tenían disponibilidad de dólares para la venta. "Estamos asistiendo a una demanda de dólares que no es frecuente. Ante eso las autoridades definieron que sea el Banco Central y el estatal quienes vendan de manera directa para que la gente no desconfíe", explicó en diálogo con El Destape el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Economía en Diputados, Omar Yujra.

El economista destacó la "estabilidad económica" del sistema boliviano y el hecho de que no haya variaciones en los precios, y explicó que días atrás hubo una situación similar con la venta de combustible. Al igual que esta semana la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) explicó que no hay ninguna restricción por parte de la autoridad monetaria para que los bancos privados vendan dólares y aseguró el abastecimiento a esas entidades, días atrás Agencia Nacional de Hidrocarburos desmintió que hubiese desabastecimiento.

Yujra explicó a este portal que no es la primera vez que hay un "ataque especulativo" de este tipo. "En 2011 un político salió a decir que iba a haber un corralito y la gente se asustó y fue a los bancos a retirar sus ahorros pero después todo se calmó. En 2019 sucedió lo mismo", relató el diputado y economista y evaluó que el martes el Banco Central hizo una "buena jornada" y que hay una "recuperación de la confianza". Además insistió en que bajo ningún concepto el Gobierno está dispuesto a devaluar la moneda.

Sin embargo, las miradas críticas con el gobierno de Arce alertan que la masiva demanda de dólares se debe a una caída de las reservas internacionales en divisa extranjera y que eso afectó el aprovisionamiento de los bancos privados y casas de cambio. En diálogo con El Destape el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, Jose Gabriel Espinoza Yañez, explicó que Bolivia enfrenta una dificultad en su política de hidrocarburos que devino en una crisis de reservas. "En Bolivia los hidrocarburos se subsidian de manera distinta a la Argentina. Acá hay un precio fijo desde 2005 y cuando hay variaciones en el precio internacional es el gobierno central quien las absorbe", expuso Espinoza Yañez y agregó que esta dinámica nunca había generado inconvenientes excepto ahora debido a que en 2022 Bolivia registró una brecha entre ingresos y egresos de gas.

"El año pasado la brecha fue bastante mayor a lo que se esperaba y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se quedó sin recursos en el exterior y empezó a demandar divisas al Banco Central. A eso se sumó el aumento del subsidio a los hidrocarburos en el marco de la guerra en Ucrania", explicó el economista. De hecho el Banco Central de Bolivia explicó en un informe que hizo público en diciembre del año pasado que hubo un aumento del monto pagado por la importación de carburantes de al menos 1400 millones de dólares respecto de 2021 y agregó que eso ejerció "presiones" sobre el componente de divisas en las reservas. El BCB defendió esta medida al considerar que fue para proteger el poder adquisitivo de las familias bolivianas frente a las abruptas alzas en los precios a nivel internacional. Además, afirmó que sus reservas están "en niveles estables".

Pero a los ojos del economista y exdirector del Banco Central la situación económica si representa algún tipo de riesgo. "La preocupación por los subsidios a los hidrocarburos se trasladó a una preocupación cambiaria, después de que el Gobierno anunció algunas medidas que buscaban aumentar las reservas captando recursos del público como la idea de poner un tipo de cambio diferenciado para exportadores. Entonces ya no solo era la dificultad de sostener los subsidios a los hidrocarburos si no que acá ya había una falta de dólares", explicó Espinoza Yañez. Esa situación -continuó el economista- derivó en un "shock de expectativas bastante alto" que llevó a los ahorristas a querer comprar dólares.