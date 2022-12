Áñez será juzgada por la justicia ordinaria boliviana por la masacre de Senkata

Al menos 37 personas murieron en la masacre de Senkata, ocurrida en 2019. De esta forma, no afrontará un juicio de responsabilidades, que corresponde al Congreso.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez será juzgada por la vía ordinaria por las muertes ocurridas en la llamada masacre de Senkata, y no en un juicio de responsabilidades, que corresponde al Congreso.

"Se presentó la ampliación de la denuncia del juicio ordinario del caso Senkata, contra la señora Jeanine Áñez y su gabinete. Ha decidido la justicia que corresponde a la justicia ordinaria y no un juicio de responsabilidades la tramitación de esa causa", reveló el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles. Asimismo, precisó que el Estado fue notificado formalmente por las instituciones víctimas en el caso Sacaba y Senkata, "el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que es parte del Ministerio de Justicia, que corresponde el juzgamiento por la vía ordinaria", reseñaron la agencia Sputnik y el sitio Fides.

Áñez asumió la Presidencia de Bolivia el 12 de noviembre de 2019 en medio de una crisis política en la que el entonces presidente Evo Morales fue obligado a salir del cargo y debió refugiarse en México. Está acusada de genocidio, lesiones graves, lesiones leves, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes. En junio del año pasado, la justicia condenó a Áñez en el caso Golpe de Estado a diez años de cárcel, que actualmente cumple en la Cárcel Femenina de Miraflores en La Paz.

Al menos 37 personas murieron en la masacre de Senkata, ocurrida en 2019 en El Alto, La Paz, cuando fuerzas policiales y militares reprimieron a manifestantes que protestaban contra Áñez cerca de una planta de almacenaje de combustibles. El 15 de noviembre de 2019, el gabinete de Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078 que eximió de "responsabilidad penal" a policías y militares por sus operaciones en Senkata, El Alto, y en Sacaba, Cochabamba.

Mientras, el vicepresidente David Choquehuanca instó a generar un movimiento nacional para que "los responsables de las masacres de Sacaba y Senkata sean sancionados". En 2019 y 2020 "hubo masacre, hubo persecución y estos hechos no pueden quedar en la impunidad; necesitamos generar todo un movimiento; no es solo de responsabilidad de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sino que todo el pueblo tiene que trabajar para que todos estos hechos no queden en la impunidad", indicó Choquehuanca durante un acto por el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Ante un auditorio colmado por familiares de los fallecidos durante las masacres de 2019, según la estatal agencia ABI Choquehuanca señaló que luego del golpe de Estado se violaron "gravemente los derechos humanos" y destacó que sólo con la lucha del pueblo boliviano se pudo recuperar la democracia.

