Biden, sobre las elecciones 2024: "Si hubiera sabido que tenía cáncer, habría renunciado"

El ex presidente estadounidense Joe Biden respondió a las críticas que recibió por su decisión de competir por la reelección en 2024, cuando finalmente abandonó la carrera presidencial tras el debate con Donald Trump. En una entrevista con la revista People, el exmandatario defendió su candidatura y aseguró que, de haber sabido que tenía cáncer, no habría buscado un nuevo mandato. También brindó detalles sobre su tratamiento contra la enfermedad.

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Al recordar la campaña presidencial de 2024, Biden sostuvo que consideraba que tenía las condiciones necesarias para continuar al frente de la Casa Blanca. "Creo que, en términos objetivos, era la persona mejor preparada para hacer el trabajo", afirmó.

El exmandatario también fue consultado sobre el debate que protagonizó con Donald Trump, un episodio que profundizó las dudas sobre su estado de salud y capacidad para gobernar y que terminó precipitando su salida de la contienda electoral. "Conozco a muy poca gente que no haya cometido un error en un debate. Para mí, no fue muy trascendente", aseguró Biden. Además, explicó que esperaba que hubiera una segunda instancia de discusión con el entonces candidato republicano, algo que finalmente no ocurrió.

Sin embargo, reconoció que hay un escenario que habría cambiado su decisión de presentarse a la reelección. "Lo que no puedo decir, porque no hay evidencia de ello, es que si hubiera sabido que me sentía mal porque tenía cáncer, habría renunciado. No habría seguido adelante, porque no creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse a presidente", sostuvo. Biden recién comunicó públicamente su diagnóstico de cáncer de próstata en mayo de 2025, 118 días después de abandonar la Casa Blanca.

Qué dijo Biden sobre su cáncer de próstata en estadio 4

En la entrevista con People, Biden, de 83 años, también brindó detalles sobre su estado de salud y el tratamiento que realiza para combatir un cáncer de próstata en estadio 4, que se extendió a sus huesos. El expresidente aseguró que la evolución es positiva y explicó que los últimos controles no detectaron una mayor propagación de la enfermedad. "Hay muchas personas a las que les diagnosticaron cáncer, particularmente el tipo de cáncer que tengo, que viven muchos años, otros 10 o 20 años", señaló.

"Los dos estudios que se hicieron hasta ahora muestran que el cáncer no se metastatizó más allá de donde ya estaba", agregó. También reveló que toma ocho pastillas por día y que completó un tratamiento de radioterapia, mientras continúa con terapia hormonal. "No estoy diciendo que vaya a vivir para siempre, pero el punto es que tengo todas mis facultades, tengo acceso a todas las cosas que tenía antes y me siento bien", expresó.

Otro de los puntos que abordó fue la polémica por el momento en que se conoció su diagnóstico y las versiones que sugerían que había ocultado información sobre su salud durante su presidencia. "No lo oculté en absoluto", respondió. Según explicó, comunicó la situación cuando tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo.