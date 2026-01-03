Colombia dice que pedirá convocar a Consejo de Seguridad de la ONU y que mueve tropas a la frontera

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante el evento "Dignidad y Democracia" en Ibague

‍El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que intentará convocar una reunión del ‍Consejo de Seguridad ⁠de Naciones Unidas por lo que calificó como "agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina", tras los bombardeos de fuerzas de Estados Unidos en Venezuela.

"Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la ‌autodeterminación de los pueblos que es ⁠base del sistema de ⁠las Naciones Unidas", señaló el mandatario en una publicación en la red social X.

Petro dijo que ‍tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de Colombia se ⁠decidió desplegar a las Fuerzas ‌Armadas en la frontera por una posible entrada masiva de inmigrantes.

El mandatario colombiano aseguró que su Gobierno rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación ‌o poner ‌en riesgo a la población civil.

"Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto ​a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales", afirmó en su cuenta de X.

Colombia comparte una frontera ‍terrestre con Venezuela de 2.219 kilómetros y se convirtió en uno de los principales destinos de millones de ciudadanos del vecino país que huyeron por la crisis política, social y ​económica en la nación petrolera durante los últimos años.

Más de 2,8 millones de venezolanos residen en Colombia, ​de acuerdo con la agencia de migración, una cifra que podría aumentar por ⁠los recientes acontecimientos en el país vecino, según organismos humanitarios.

(Escrito por Javier López de Lérida y Luis Jaime Acosta, editado por Javier Leira)