Ataque con drones de Ucrania suspende la carga en una terminal petrolera rusa: fuente

Un ataque ucraniano con drones suspendió durante la noche las operaciones de carga de petróleo en el puerto ruso de Primorsk, dijo a Reuters un funcionario del servicio de seguridad ucraniano SBU bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que el ataque provocó incendios en la instalación, que es un centro clave de exportación de petróleo ruso, pero no dijo si la suspensión estaba en curso.

El gobernador de la región rusa donde se encuentra el puerto dijo anteriormente que un ataque con drones en el puerto de Primorsk había incendiado un buque y una estación de extracción, el primer ataque con drones reportado en una de las mayores terminales de exportación de petróleo y combustible del país.

No mencionó la guerra en Ucrania, limitándose a decir que el incendio había sido sofocado y que no se habían derramado productos petrolíferos.

Con información de Reuters