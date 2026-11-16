Clientes de algunos de los principales bancos de Estados Unidos reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas online y realizar operaciones durante este lunes. Las fallas afectaron a entidades bancarias importantes, además de plataformas de pago. Desde Chase aclararon que el inconveniente se debió a una falla técnica y descartaron que se tratara de un ataque informático.

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Los inconvenientes fueron reportados por usuarios de distintas entidades financieras y quedaron reflejados en el sitio especializado Downdetector, que monitorea interrupciones en servicios digitales a partir de los avisos de sus usuarios.

Entre las plataformas señaladas figuraron el Bank of America, Chase, U.S. Bank, Wells Fargo y Zelle. Los reportes dieron cuenta de dificultades para acceder a las cuentas bancarias y utilizar algunos de los servicios disponibles a través de internet. En el caso de Chase, algunos clientes recibieron un mensaje de error al intentar operar: "Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, intentá nuevamente más tarde".

Qué explicaron los bancos sobre la falla técnica

Ante los inconvenientes, un portavoz de Chase confirmó que la entidad atravesaba problemas técnicos y descartó que estuvieran relacionados con un incidente de ciberseguridad. "Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", señaló el representante del banco en un comunicado. "Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible", añadió.