Alemania

Los ministros alemán y francés quieren impulsar la competitividad de la UE con un nuevo formato

27 de enero, 2026 | 08.51

Por Christian ‍Kraemer

BERLÍN, 27 ene (Reuters) - Los ministros de Economía de Alemania y Francia ‍quieren reforzar la ⁠competitividad dentro de la Unión Europea introduciendo un nuevo formato de las seis principales economías del bloque, según se desprende de una carta del ministro alemán a la que tuvo acceso Reuters.

Las economías de la UE intentan ‌reducir su dependencia de la ⁠importación de materias primas ⁠esenciales de países como China y hacer frente al temor de que los ‍aranceles comerciales y la fragmentación de los mercados globales ⁠puedan socavar el crecimiento ‌y la inversión.

"Para sobrevivir en una situación geopolítica cada vez más impredecible, Europa debe hacerse más fuerte y resistente", escribió Lars Klingbeil ‌en una ‌carta a sus homólogos fechada el lunes, en la que añadía que seguir como hasta ahora no podía ser una ​opción.

Klingbeil y el ministro francés de Economía han invitado a sus homólogos de Polonia, España, Italia y Países Bajos a una videoconferencia el miércoles para iniciar un nuevo foro de debate.

El objetivo ‍es aclarar cómo pueden acelerarse y hacerse más ambiciosas las medidas europeas, escribió Klingbeil.

Entre los objetivos concretos figuran crear mejores condiciones de financiación para las nuevas ​empresas de rápido crecimiento, reforzar el euro como valor refugio, coordinar mejor el ​gasto europeo en defensa y hacer más resistentes las cadenas de ⁠suministro, añadió.

Con información de Reuters

