Los ministros alemán y francés quieren impulsar la competitividad de la UE con un nuevo formato

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean afuera de la sede de la Comisión Europea, el día de una cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

Por Christian ‍Kraemer

BERLÍN, 27 ene (Reuters) - Los ministros de Economía de Alemania y Francia ‍quieren reforzar la ⁠competitividad dentro de la Unión Europea introduciendo un nuevo formato de las seis principales economías del bloque, según se desprende de una carta del ministro alemán a la que tuvo acceso Reuters.

Las economías de la UE intentan ‌reducir su dependencia de la ⁠importación de materias primas ⁠esenciales de países como China y hacer frente al temor de que los ‍aranceles comerciales y la fragmentación de los mercados globales ⁠puedan socavar el crecimiento ‌y la inversión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Para sobrevivir en una situación geopolítica cada vez más impredecible, Europa debe hacerse más fuerte y resistente", escribió Lars Klingbeil ‌en una ‌carta a sus homólogos fechada el lunes, en la que añadía que seguir como hasta ahora no podía ser una ​opción.

Klingbeil y el ministro francés de Economía han invitado a sus homólogos de Polonia, España, Italia y Países Bajos a una videoconferencia el miércoles para iniciar un nuevo foro de debate.

El objetivo ‍es aclarar cómo pueden acelerarse y hacerse más ambiciosas las medidas europeas, escribió Klingbeil.

Entre los objetivos concretos figuran crear mejores condiciones de financiación para las nuevas ​empresas de rápido crecimiento, reforzar el euro como valor refugio, coordinar mejor el ​gasto europeo en defensa y hacer más resistentes las cadenas de ⁠suministro, añadió.

Con información de Reuters