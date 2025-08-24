El canciller Merz dice que Alemania debería buscar nuevos socios comerciales

El canciller alemán, Friedrich Merz, habla durante una jornada de puertas abiertas en la Cancillería, Berlín, Alemania.

Alemania debería mirar más allá de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que imponga aranceles del 15% a los productos del bloque y buscar nuevos socios comerciales en los próximos años, dijo el domingo el canciller Friedrich Merz.

"¿Cómo gestionamos el comercio mundial si, por ejemplo, los estadounidenses ya no están dispuestos a seguir las reglas de la Organización Mundial del Comercio?", se preguntó Merz en un día de puertas abiertas del gobierno, un acto en el que los ciudadanos pueden visitar las instituciones berlinesas y participar en debates.

"Debemos buscar socios en el mundo que compartan nuestra forma de pensar", añadió Merz, líder del partido conservador CDU, cuyo índice de aprobación se sitúa en el 25% -igualado con el de Alternativa para Alemania (AfD)-, según una encuesta de INSA publicada por el diario Bild este fin de semana.

El acuerdo comercial marco del 28 de julio fue negociado entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Necesitamos buenas relaciones económicas con Estados Unidos y puede que hayamos salido mal parados", dijo Merz, señalando que podrían abrirse posibilidades comerciales en Sudamérica, Asia y África, y que deberían ser de beneficio mutuo.

"Debemos seguir consecuentemente ese camino", señaló.

Merz también indicó que antes de que acabe el año deben abordarse cuestiones básicas relativas a los sistemas de seguridad social, argumentando que el gobierno debe frenar el gasto social en empleo, pensiones y prestaciones sanitarias.

"Tenemos que hacer que nuestros sistemas de seguridad social estén preparados para el futuro", afirmó.

Con información de Reuters