La izquierda populista no bloqueará el ingreso de la ultraderecha al gobierno de Sajonia-Anhalt

Tras el histórico triunfo de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) confirmó que no participará de ningún acuerdo político destinado a vetar la llegada de la ultraderecha al Ejecutivo regional. La decisión del espacio populista de izquierda pone en jaque el histórico "cordón sanitario" aplicado en la política germana para aislar a las fuerzas de extrema derecha.

{{{htmlAmp}}}

El candidato del BSW en Sajonia-Anhalt, Thomas Schulze, sugirió durante una entrevista con la emisora Deutschlandfunk una eventual abstención en el parlamento regional ante la investidura de Ulrich Siegmund, vencedor de los comicios con el 43,8% de los votos. Con 39 escaños en la cámara, a la ultraderecha le bastará alcanzar una mayoría simple en una tercera ronda de votación para asumir la jefatura del estado federado.

Al justificar el cambio de postura, Schulze cargó contra los partidos tradicionales: "Hemos dicho que no participaremos en una coalición basada en una 'barrera de contención' contra AfD. Hemos dejado muy claro que hablaremos con todos los partidos. Son los espacios que durante los últimos años levantaron esa línea roja los que ayer recibieron su correspondiente factura electoral".

El dirigente regional de la BSW ha incidido en que la propuesta de su formación política pasa por formar un gobierno no partidista que cuente con un candidato independiente que se consensúe con el resto de formaciones. "Hablaremos con los distintos partidos. Quien considere que quiere apoyarnos, votará por él. Ayer quedó claramente demostrado que el estado está profundamente dividido. Por eso necesitamos un presidente que pueda, de alguna manera, unir a ambos lados", ha explicado, incidiendo en que ese es su escenario preferido. "Será una persona, con toda seguridad, de aquí, de Sajonia-Anhalt. Tenemos a varias personas en mente. Pero hoy todavía no vamos a mencionar ningún nombre", ha afirmado.

La victoria aplastante del partido de extrema derecha en las elecciones regionales de este domingo en Sajonia-Anhalt ha provocado un terremoto político en todo el país, con un escenario que pone en entredicho la viabilidad del cordón sanitario a la ultraderecha, y con la líder de AfD, Alice Weidel, emplazando al canciller alemán, Friedrich Merz, a convocar elecciones anticipadas de inmediato para propiciar así su reemplazo "antes de Navidad".

Con información de EuropaPress.