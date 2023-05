Núñez Feijóo festeja el adelanto electoral: "Mejor cuanto antes"

"Mejor cuanto antes", fue la primer reacción del líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ante el adelanto de las elecciones generales de España para el 23 de julio, y, fortalecido como ganador indiscutido de los comicios municipales y autonómicos de ayer, agregó que "anunciar elecciones inmediatas no ocultan lo ocurrido ayer", cuando los españoles "han dicho basta, hasta aquí hemos llegado".

El líder del PP, y por ende principal aspirante a suceder al socialista Pedro Sánchez en La Moncloa, no se pronunció sobre si la fecha le resulta o no conveniente, pero recordó que él mismo le había pedido que se unieran las generales a las municipales y autonómicas de ayer, para no tener dos convocatorias electorales en 54 días.

Lo que sí hizo Núñez Feijóo es dar todas las muestras de que el PP está preparado, al punto que en las pocas horas que transcurrieron desde el escrutinio se cambió hasta el cartel que aparece en la imagen que ofrece la televisión de la sala de prensa; donde decía "Entre todos", hoy se podía ver lo que será el leitmotiv del PP: "Una España preparada".

Feijóo está en modo elecciones hasta el punto de que pidió ya un apoyo mayoritario para obtener una "mayoría contundente", y dio una señal de alarma, al recordar que pese a los buenos resultados de ayer, "el cambio de ciclo no culminará hasta el 23 de julio".

El líder popular interpretó que "ha ganado otra manera de hacer política en el fondo y las formas" y que "los españoles quieren un mensaje muy contundente de cambio de rumbo", reportó el diario La Vanguardia.

"El sanchismo no ha sido derogado todavía", pero se han convocado elecciones para dentro de 54 días y los ciudadanos deberán expresar con nitidez que camino quieren tomar", puntualizó.

Las opciones son claras, agregó Núñez Feijóo: "seguir otros cuatro años con un Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos y Bildu", o la alternativa que ofrece el PP, para lo que pidió que en julio se gane "una mayoría clara, incontestable y contundente para iniciar un nuevo rumbo".

Se trata, dijo, de "seguir igual" o "dejar atrás cinco años para olvidar" por las "dañinas consecuencias que están a la vista de todos" y, por esa razón, pidió que "se responda" en las urnas "con claridad".

Feijóo habló esta mañana con el líder de Voz, Santiago Abascal, que fue el único que lo llamó para felicitarlo y que en rigor aspira a ser socio en un eventual gobierno liderado por el PP .

Lo que él ofrece es que España no pierda un minuto más, y si quiere tiene en el PP "un gobierno preparado, una oportunidad en nombre de la moderación y el respeto institucional", porque con ello "hago mío el deseo mayoritario de cambio".

