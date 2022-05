La filtración de un borrador de la Corte Suprema a favor de anular el aborto agita el debate en EEUU

(Por Marianela Mayer).- La filtración de un borrador de la Corte Suprema de Estados Unidos ratificando su voluntad de anular el derecho al aborto tras casi medio siglo de vigencia causó un terremoto en la sociedad norteamericana y abrió una serie de interrogantes sobre sus consecuencias políticas y el rol del máximo tribunal.

Su mayor garante durante 49 años podría pasar a ser su verdugo cuando se pronuncie sobre la demanda presentada por el estado de Mississippi, que pidió abolir el histórico fallo de Roe vs. Wade -con el que la Corte legalizó en 1973 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)- para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de gestación.

Si bien el tribunal rechazó en el pasado casos similares y reafirmó la constitucionalidad del derecho a la IVE, hace más de año y medio pasó a tener una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Este cambio puso en alerta a los defensores de los derechos reproductivos, que vieron sus temores materializarse luego que la Corte negara el año pasado suspender una ley de Texas que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, incluso en caso de violación o incesto.

Esta nueva postura, que resultaba preocupante de cara al caso de Mississippi, se vio confirmada esta semana tras la filtración de un documento del máximo tribunal.

A continuación, las claves para entender lo ocurrido y sus consecuencias:

¿Qué se filtró?

El portal de noticias Politico publicó el borrador de un dictamen mayoritario de la Corte Suprema, escrito por el juez Samuel Alito y refrendado por otros cuatro magistrados conservadores, que pretende anular la sentencia de los años 70 y "devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo".

Según Politico, se trata de la primera vez en la historia moderna del país que un borrador de la Corte es revelado públicamente mientras el tribunal analiza un caso.

La autenticidad del mismo fue confirmada por el presidente de la institución, el conservador John Roberts, quien calificó a esta filtración extraordinaria como una "traición a las confidencias de la Corte" y anunció la apertura de una investigación al respecto, a la vez que subrayó que el texto no representa "una decisión final".

¿Con qué fin?

La filtración sorprendió en un país donde el máximo tribunal es un cuerpo históricamente cerrado, que había logrado mantener a los medios a una distancia segura.

"Quiere decir que el juego político es muy pesado. Esto es algo deliberado que alguien hizo trascender para que efectivamente tenga efectos políticos", dijo a Télam Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella.

Para el especialista, esta filtración pretende generar tensión en el país y una reacción tan negativa que lleve a la Corte a ser consciente del "terremoto político" que supondría este fallo y dar marcha atrás.

¿Qué consecuencias políticas tiene?

La publicación del borrador provocó fuertes reacciones del arco político, tanto a favor como en contra, y puso al aborto en el centro del debate de cara a las legislativas de noviembre, en las que el Gobierno del demócrata Joe Biden podría perder su estrecha mayoría en el Congreso. El mandatario, que calificó al "derecho de la mujer a elegir" como fundamental, prometióaprobar una ley que garantice la IVE, pero pidió a los votantes "elegir funcionarios" a favor del aborto.

"La mayor parte de la ciudadanía, más allá de los fanáticos religiosos, está en contra de la derogación de este derecho. Entonces, creo que vamos a ver un aumento de la polarización política y de la participación en las elecciones de este año y, sobre todo, en las presidenciales del 2024", sostuvo Negri, que consideró que esto favorecería a los demócratas, generalmente beneficiados por una mayor participación en los comicios.

El politólogo recordó que la perspectiva de cara a las legislativas era "floja" para los demócratas, golpeados por un Gobierno incapaz de sacar buena parte de su paquete legislativo y una inflación récord en 40 años, disparada por la pandemia y la guerra en Ucrania.

"Esto es una bendición encubierta para los demócratas, porque va a generar una percepción de que se están jugando muchas cosas", estimó.

¿Cómo afecta a la Corte Suprema?

Esta filtración inédita perjudica la reputación del máximo tribunal como la única rama apolítica del gobierno estadounidense. En ese sentido, Negri recordó que la Corte lleva bastante tiempo en el ojo de la tormenta en un contexto de polarización cultural creciente. Especialmente desde el fallo de Bush vs. Gore del 2000 cuando decidió que no debían recontar los votos del estado de Florida y permitió el triunfo del expresidente republicano George W. Bush. Un hecho que, a su parecer, demostró que el tribunal no es imparcial.

"Creo que esto afecta muy mal al prestigio de la Corte porque para muchos sectores de la población es evidente que está haciendo activismo judicial, que está haciendo política", señaló el especialista, quien opinó que la va a perjudicar negativamente por considerarla "un grupo de partidarios de Trump".

¿Qué pasaría si la Corte anula finalmente el fallo?

En ese caso, 26 estados de los 50 que tiene el país prohibirán la IVE, dado que disponen de proyectos de ley escritos o ya aprobados por sus cuerpos legislativos para hacerlo, según Planned Parenthood, el mayor prestador estadounidense de servicios de salud reproductiva.

La configuración más conservadora del poder judicial provocó el año pasado una embestida récord de restricciones a la IVE en el país, con un total de 108 promulgadas en 19 estados. Este año se sumaron otras 33 decretadas en nueve estados.

En contrapartida, siete estados -como California (suroeste), Colorado (oeste) y Nueva York (noreste)- tomaron 11 medidas para garantizar y ampliar el acceso a este derecho, y no depender de lo determinado en la vía judicial, según el Instituto Guttmacher, ONG defensora de la IVE a nivel internacional.

¿El Congreso podría aprobar una ley en defensa del aborto?

El líder demócrata en el Senado, Chuck Summer, anunció que la Cámara votará la próxima semana una legislación para consagrar este derecho a nivel nacional. Sin embargo, es poco probable que salga adelante con la configuración actual.

Republicanos y demócratas disponen de 50 senadores cada uno, si bien el Gobierno obtendría la mayoría con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero no alcanzaría para superar el obstruccionismo, un procedimiento que permite a la minoría del Senado bloquear una legislación salvo que obtenga el apoyo de 60 miembros.

Con información de Télam