Dentro del bloque Justicialista que conduce el senador Miguel Ángel Pichetto no cayó bien la definición del legislador sobre el Presupuesto 2019 y lo cuestionaron por no abrir el diálogo ni consultar a sus compañeros de espacio.

Al respecto, el legislador por Chubut Alfredo Luenzo mostró su malestar por no haber sido informado por su jefe de bloque de la reunión que hubo esta mañana con gobernadores en el Senado.

"No es verdad que esto fue analizado en espejo y que se construyó un consenso. Pero bueno, así son las cosas. No correspondería por una cuestión de responsabilidad ética, respeto a Miguel, nadie puede quitarle méritos, pero debo ser sincero sino quedo como si hubiera participado de modificaciones que se metieron en Diputados. Nosotros no hemos participado", aclaró el senador en declaraciones al programa Quórum propio de FM Millenium.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar otro criterio que se aplica en la discusión del Presupuesto.

"Cuando se habla de las obras que han conseguido los gobernadores creo que también tenemos que hacer un planteo ético”, apuntó Luenzo y replicó: “¿Hasta dónde podemos cambiar un metro de asfalto, una cloaca, por la dignidad de la gente, por el empobrecimiento al que se somete a gran parte de la sociedad a partir de este presupuesto que lo que hace es refrendar el acuerdo con el FMI?".

En ese sentido, el chubutense adelantó que votará en contra del Presupuesto y señaló que se enteró de la reunión entre senadores y gobernadores peronistas a través del gobernador de su provincia, Mariano Arcioni.

"El bloque no nos comunicó de esta reunión. Me enteré por el gobernador. ¿Esta mal que diga esto? Trato de ser sincero. Me hubiese gustado saberlo de antemano. Pero las cosas son de la forma que estoy planteando. Correspondería, pero no ocurrió", sostuvo Luenzo.