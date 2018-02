Interna en el Gobierno: Angelici disparó contra la AFIP luego de que desplazaran a su cuñado

El operador judicial del Gobierno Daniel Angelici sostuvo que dentro de la AFIP hay "una caza de brujas" luego de que su cuñado, Sergio Maguiña, fuera desplazado de su cargo or ser uno de los presuntos responsables por la filtración de datos del blanqueo de capitales.

El presidente de Boca consideró que su cuñado fue separado del cargo "para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo. Quieren usar una persona cercana a mi hermana y que salga mi apellido".

Si bien el binguero señaló que se debe esperar a que concluya la investigación, también sostuvo que por el momento no tiene "por qué no creerle que no está involucrado" a su cuñado.

Sergio Maguiña es pareja de Claudia María Angelici, hermana del dirigente 'Xeneize'. Según trascendió fue desplazado por amenazar de muerte a un superior que participaba de la investigación.

La semana pasada, por una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre una red que facilitó que se hicieran públicos los datos del blanqueo de capitales, fueron arrestados siete funcionarios del ente recaudador, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a vender datos del organismo tributario. Las detenciones se dieron en el marco de 50 allanamientos ordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral .