La diputada Graciela Ocaña sorprendió con una carta en la cual manifestaba su apoyo al fiscal Carlos Stornelli, involucrado en una trama de extorsión y espionaje ilegal. Sin embargo, la iniciativa de la ex directora del PAMI quedó en el ojo de la tormenta dentro del propio interbloque Cambiemos.

Solo 29 de los 107 miembros del interbloque Cambiemos firmaron el documento que salió en respaldo del fiscal de la causa Cuadernos, que ya se ausentó por cuarta vez a la indagatoria convocada por el juez Alejo Ramos Padilla. En principio se habían informado que eran 30 adhesiones, pero el diputado Alejandro Echegaray se enteró en medio de una entrevista radial que figuraba, pese a que nunca había estampado su rúbrica.

Fuentes cercanas al bloque oficialista culparon al equipo de Ocaña por esta desinformación. "La nota se presentó ayer sin la firma de Echegaray pero la gacetilla se dio a la prensa el fin de semana", aclararon a El Destape.

Embed Junto a diputados de @cambiemos presentamos una nota al Procurador General de la Nación Eduardo Casal solicitando la continuidad del Fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos. pic.twitter.com/z6OahMlPMH — Graciela Ocaña (@gracielaocana) 25 de marzo de 2019

Incluso, una importante miembro de Cambiemos que no estaba entre los firmantes mostró su sorpresa ante la consulta. "No es un comunicado oficial del bloque", se limitó a decir.

De acuerdo a lo que informaron a este medio, Ocaña avisó al resto del bloque de la existencia de la carta para que quien quisiera se acercara a su despacho para firmar. Una movida de la cual algunos tomaron cierta distancia.

"No me parece que el poder legislativo tenga que opinar sobre temas internos de otro poder o extrapoder como es el Ministerio Público. Es como que los fiscales de oficio opinen sobre un tema reglamentario interno de la cámara de diputados", confesó en off the record un legislador oficialista a El Destape. Una muestra de que la intención de Ocaña no tiene el respaldo de todos sus compañeros de bloque.