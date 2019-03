El histórico referente del radicalismo Federico Storani adelantó que hay posibilidades de que Cambiemos rompa su alianza electoral a nivel nacional antes de las elecciones presidenciales y criticó la situación de la Argentina que, según el ex diputado, "vive una situación de crisis muy profunda".

"Cambiemos fue una coalición exitosa en la elección pero no lo es a nivel gobierno. No hay ámbitos de debate de políticas públicas, no ha ocurrido. Si no es así, no tiene sentido que nosotros seamos responsables de las políticas del PRO", afirmó el ex ministro de Interior en una nota en Clarín.

"Es una posibilidad que Cambiemos se rompa a nivel nacional", reconoció Storani. La Convención radical deberá definir si acepta el apoyo a Cambiemos y tiene tiempo hasta el 12 junio, última fecha para anotar frentes electorales.

"He hablado con Lavagna. Creemos que la Argentina está viviendo una situación de crisis muy profunda. Lo que corresponde es ampliar la base de sustentación, estamos buscando afinidades no solo con el sector de Lavagna sino con el socialismo, nuestro aliado histórico. La Argentina tiene que tener un gobierno de unidad nacional para afrontar lo que viene", afirma Storani.