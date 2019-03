En la primera elección en la provincia de Córdoba, el radicalismo retuvo con casi el 50% de los votos el gobierno de La Falda, una tranquila ciudad serrana ubicada a 70 kilómetros al noroeste de la Capital.

¿El dato?; el intendente electo, el radical Javier Dieminger admitió que escondieron a Mauricio Macri para no perder la elección: “Hicimos varias encuestas en las que veíamos que la imagen del Presidente venía cayendo. Sabíamos que nos podía afectar electoralmente si la queríamos utilizar. Y bueno, se decidió darle una impronta meramente personal y local”.

Durante la campaña, Dieminger y el actual intendente, el radical Eduardo “Cacho” Arduh no dijeron ni palabra del presidente Mauricio Macri y municipalizaron la elección. Incluso, en el comité de campaña la orden fue “despegarnos de la Casa Rosada y de Macri. No podemos perder votos por culpa de ellos”. El peso de la decisión de la UCR hizo que el PRO, que integra la coalición gobernante, no protestara.

Embed

En Córdoba, donde Mauricio Macri ganó en 2015 con el 70% de los votos, el índice de aceptación del Gobierno nacional muestra un descenso sostenido. Por esa razón, los jefes comunales e intendentes que aspiran a retener sus municipios decidieron no nacionalizar sus elecciones.

La ruptura oficial de Cambiemos Córdoba hace exactamente una semana, no fue obstáculo para que Mario Negri y Ramón Javier Mestre se montaran al palco de los festejos a celebrar la victoria radical: ambos candidatos se saludaron con un apretón de manos y escoltaron a Dieminger en el escenario. Fue un acuerdo que sellaron sus operadores: utilizar la victoria de La Falda en las campañas de Córdoba Cambia de Negri y la Lista 3 de la UCR de Mestre.

Embed

“Los vecinos en Punilla eligieron seguir transformando la ciudad y con su fuerza, desde acá, el 12 de mayo va a llegar el cambio a la provincia y el fin de 20 años de populismo”, tuiteó Mestre ni bien se confirmó la victoria de su correligionario..

Mientras que Mario Negri también tuiteó: “Felicitaciones a Javier Diemerger y a su equipo por el triunfo en La Falda. Una ciudad que recuperó protagonismo y que crece desde hace ocho años y que seguirá progresando”.

Javier Dieminger, actual secretario de Acción Social del intendente Arduh, asumirá el 1 de septiembre.

“Es una emoción para mí poder reunir aquí a Mario (Negri) y a Ramón (Mestre), y ojalá seamos ejemplo del valor de juntarse para trabajar para solucionar los problemas de la gente”, aseguró Javier Dieminger en medio de los festejos en el búnker de Juntos por La Falda. Mestre y Negri se miraron con recelo durante los festejos, pero capitalizarán la victoria en la campaña para las generales provinciales del 12 de mayo, donde el gobernador Juan Schiaretti buscará su reelección.

Embed ¡Vamos, La Falda!

¡Vamos, @DiemingerJavier!

Los vecinos en Punilla eligieron seguir transformando la ciudad y con su fuerza, desde acá, el 12 de mayo va a llegar el cambio a la provincia y el fin de 20 años de populismo. #JuntosPorLaFalda pic.twitter.com/ZGKiwUuaaS — Ramón Mestre (@ramonjmestre) 17 de marzo de 2019

Tras el discurso y la conferencia de prensa, Dieminger y Arduh encabezaron una colorida y ruidosa caravana que partió desde el Comité La Falda del radicalismo y recorrió las principales calles de esta localidad serrana.

Mestre y su candidato a vice, Carlos Briner se sumaron a la caravana en camionetas llenas de militantes con remeras rojas con la inscripción “Mestre Gobernador” en blanco y coloridos paraguas rojiblancos. Ni un solo color amarillo.

Por su parte, Mario Negri sólo optó por mostrarse en el palco junto al intendente electo y regresó cerca de la medianoche a Córdoba, junto a su compañero de fórmula, el macrista Héctor “La Coneja” Baldassi: “No me subo a caravanas ni a victorias ajenas. Que festejen los amigos de La Falda, la victoria es de Javier (Dieminger), “Cacho” (Arduh) y el pueblo de La Falda”.

En el equipo de campaña de Mestre confiaron a El Destape que “el 12 de mayo se enfrentan dos modelos de gestión, el de Mestre y la división de poderes; y el populista de Juan Schiaretti”. Una alta fuente de la mesa chica del mestrismo confió: “Nuestra campaña es provincial, cordobesa, con la Lista 3, con la figura de Mestre, los candidatos locales en los 26 departamentos y los municipios y comunas”.

Cuatro listas participaron en la elección de ayer, que se realizó mediante voto electrónico: Juntos por La Falda del triunfador Dieminger cosechó 49,38% de los votos; Miguel Maldonado de Unión por Córdoba –es la vieja marca electoral del PJ cordobés, quedó segundo con 39,97%; tercera quedó Macarena Montoya del MST-Nueva Izquierda con 4,93% y cuarto Diego Olmos del Encuentro Vecinal Córdoba (EVC) con 3,02%.