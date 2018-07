Luego de las repudiables declaraciones de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, quien en una entrevista se opuso al aborto incluso en casos de violación, el diputado por Cambiemos Daniel Lipovetzky, uno de los impulsores del proyecto de ley en su interbloque, le dio una lección sobre derecho penal y cuestionó su postura.

“Una mujer víctima de violación tiene derecho a decidir abortar. En ese caso el aborto es no punible. Esto prevé el artículo 86 del Código Penal de 1921 cuando las mujeres ni siquiera votaban, y fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso FAL. El debate actual es ampliar ese derecho d la mujer, no limitarlo”, remarcó en su cuenta de Twitter.

Lipovetzky amplió su postura en una entrevista con Crónica Anunciada, por FM La Patriada, en la cual reiteró: “No me sorprenden” los dichos de Michetti “porque ya conozco la posición de la vicepresidenta, pero el aborto por violación está regulado desde hace 100 años."

En este sentido, remarcó que “en 1921 en Argentina las mujeres no votaban, no podían ser candidatas, no tenían la patria potestad de los hijos, y así y todo los diputados y senadores de ese momento, que eran todos hombres, le dieron la posibilidad de que pudiera abortar en caso de violación”. “Poner en cuestión ese artículo es un retroceso”, insistió.

Además, consideró que “por el rol que desempeña en el Senado estaría bueno que ella no lidere la posición en contra del proyecto”, y comentó que no le gustó que Michetti haya convocado a posar con pañuelos celestes frente al Congreso porque “esto no es un Boca-River, no es que cuando uno se saca una foto hay que contestar con otra similar”, sino que “de cada lado hay que generar acciones que permitan lograr el objetivo”.

Por último, contó que conoce a la vicepresidenta y sus opiniones desde hace muchos años y que se “juntaría” con ella a hablar del tema, pero se resignó: “No la voy a convencer a ella, ni ella a mí."

