Interna en Cambiemos: Gerardo Morales cruzó a Carrió y le pidió no "debilitarlos"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, le reclamó esta mañana a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que no "debilite la alianza gobernante" y cuestionó que se realicen cuestionamientos públicos al Gobierno nacional.

"Hay que agotar todas las vías internamente antes de salir tan fuerte y debilitar la coalición gobernante", advirtió Morales, quien advirtió: "No me parece que haya que llevar las cosas a este punto".

En declaraciones a la radio La990, el gobernador radical subrayó: "No me parece que en el punto en que estamos, no estamos ni saliendo ni siquiera de una crisis, pongamos en riesgo la coalición de gobierno y la debilitamos más".

Embed

De todos modos, indicó que si "fuera cierto" que un funcionario de la AFIP fue desplazado por investigar a un empresario, como denunció la líder de la Coalición Cívica, "Carrió tiene razón". "Uno de los problemas que tiene la economía es la falta de confianza, que se ve en la debilidad o no de la alianza gobernante", subrayó Morales.

Para el gobernador, "el Presidente (Mauricio Macri) no está en eso", en referencia al desplazamiento de funcionarios de la AFIP como parte de una supuesta acción de protección a algunos empresarios, como denunció Carrió.