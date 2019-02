Interna Cambiemos: Bullrich salió con los tapones de punta contra Carrió

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió con todo a responderle a la diputada Elisa Carrió que había señalado que “el problema” de la funcionaria “es que no puede parar, se cree Bolsonaro” y le aclaró: “Nosotros no vamos a ser Bolsonaro. General prusiana no va a ser”.

“Creo que nosotros estamos cambiando la cultura, el paradigma, y evidentemente la ley que presentó Moro es una ley muy razonable y nosotros habíamos pensado todos estos temas antes para enderezar un modelo del mundo del revés. En la Argentina estamos haciendo algo totalmente lógico y razonable”, replicó la funcionaria con LN+.

Y sentenció: “Nosotros somos los maestros de las cosas que está haciendo Sergio Moro (su par de Justicia) en Brasil, de lo que está haciendo Bolsonaro. Brasil hace esto porque viene de un modelo político similar al modelo del que veníamos nosotros”.

Para Bullrich la política de seguridad y de narcotráfico está “bien ponderada en la sociedad” a pesar de las diferencias con Carrió. “A nadie le gusta que un dirigente de la talla de Carrió diga lo que diga, pero no creo que lo que dice ella sea lo que está pasando”, arremetió.

Asimismo, aclaró: “No hablo porque si ella quisiera hacerme sus comentarios me puede llamar por teléfono, venir al ministerio, puedo ir a su casa… Ahora, enterarme de lo que piensa ella por televisión no me parece”.