Intento de robo a Vilouta: "Dame la plata, porque te boleteamos"

El periodista Paulo Vilouta relató en vivo, en Intratables, cómo intentaron robarle hace algunos días. Según contó, fue en Palermo, cerca del Metrobús, cuando un joven lo agarró del pelo y le dijo que le de la plata o lo “boleteaba”.

“Estoy con el auto, un centímetro abierto el vidrio. Una señora en la parada del Metrobús me saluda y me dice algo, yo estaba distraído con eso. Siento algo que me toca y era un chico con tres dedos agarrándome del pelo contra la ventanilla”, relató Vilouta.

En ese momento, se dio cuenta que eran dos chicos “que tendrían 18 o 19 años”, que le dijeron “la plata y el celular, porque te boleteamos”. De acuerdo al periodista, atinó a subir el vidrio, que “le agarró el dedo, lo sacó” y lo “puteó”. Luego de eso, “desaparecieron”.

Según Vilouta, es “la segunda vez” que le pasa. “Allá hay un montón de chicos que limpian los vidrios y se ganan la vida decentemente. Los tratamos mal, porque la gente les grita, pero hay un montón de chicos que no tienen nada que ver”, resaltó.

Además, contó que cuando sube al auto toma “todos los recaudos”, como “cerrar las puertas, cerrar los vidrios, poner el bolso en el baúl” y no dejar “el teléfono al lado”, porque “uno vive traumatizado acá”.

Embed Vilouta contó cómo fue el intento de robo que padeció

