Integrante del PRO deslizó que "jubilados no necesitan comer carne"

La situación de los jubilados frente a la crisis económica que atraviesa el país es preocupante. Y en el programa 'Buenos días', conducido por Antonio Laje, quisieron comprender cómo debe administrar su dinero un jubilado para poder alimentarse de la mano de la abogada previsional Andrea Falcone.

La canasta básica presentada por la abogada daba un presupuesto de 2380 pesos por persona, lo que da un estimativo de 79 pesos diarios en comida. Frente a estos números, Laje se indignó con las condiciones de vida de "una persona que trabajó toda su vida".

"Cuando armé esa canasta, alguien del PRO me dijo el fin de semana, que los jubilados no tienen por qué comer carne", disparó Falcone, y sorprendió a todo el panel del programa que, aunque quisieron indagar en la identidad de la persona que lo dijo, no reveló mayores datos.

Laje mostró toda su indignación con la frase lanzada desde el PRO: "Laburaron 35 años, aportaron 35 años, y encima lo que cobran les descuentan ganancia".