Insólito: un senador pidió "no hacer política"

El senador tucumano José Alperovich ya informó que votará en contra del proyecto que busca legalizar el aborto en la Argentina. Sin embargo, legisladordio una insólita explicación sobre su decisión y de por qué ocultó su voto hasta último momento.

"La verdad que yo he visto mucho este tema, lo he estudiado mucho, se lo que sienten los tucumanos con respecto a esto. Es cierto que yo no hable antes porque no he querido hacer política con esto. Me parecía que como senadores no deberíamos hacer política con ésto, porque es un tema que divide mucho a la sociedad. Después de haber hablado con muchos tucumanos y recorrido, voy a votar en contra de la ley que se debate en diputados".

Ante la repregunta de por qué tomaba esa decisión, el legislador respondió tajante: "Ya está, ya le acabo de decir, listo".