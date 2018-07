Insólito: por un nuevo incidente, cancelaron un vuelo de Flybondi

Un avión de la low cost Flybondi sufrió un nuevo desperfecto y tuvo que cancelar el viaje que salía desde el aeropuerto de Iguazú con destino a Córdoba. El vuelo FO 5433 debía despegar a las 23:30 del domingo.

La aeronave Boeing 737-800 Matr LV-HQY tuvo una fisura en el fuselaje al momento de su despegue tras golpear su cola contra la pista, en un fenómeno que se conoce como "tail strike".

En diálogo con C5N, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, manifestó su preocupación: "Es un milagro que no haya pasado nada. Esto es un accidente grave. No es usual de ninguna manera que el impacto de la cola ocurra así, es una emergencia, claramente. Seguramente van a investigar el peso y el balanceo, si el avión no estaba mal cargado, si no pusieron los pasajeros atrás y la carga adelante".

Por su parte, la empresa compartió un comunicado donde señala que la maniobra se realizó "cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones". En otro fragmento explica que se dio una "falla técnica" y que ya "se encuentran analizando de manera urgente y rigurosa las causas del hecho".