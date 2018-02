Insólito: Un jugador del fútbol argentino amenazó con un revolver a su entrenador

El futbolista César Pagani, jugador del club Escuela Presidente Roca del Federal C, amenazó con un arma de fuego a su entrenador, Cristian Neira, para que lo ponga de titular en los partidos.

El hecho generó asombro en el fútbol de ascenso profundo del Interior del país. Emeterio Farías, presidente de la liga local y vinculado al club, explicó la situación en diálogo con Radio Suquía: "Pagani vive enfrente del club, en los monoblocks. Hay otro chico que está jugando en su puesto porque el técnico lo ve mejor. Pagani entró al entrenamiento y lo amenazó con un arma".

El dirigente fue el encargado de realizar la denuncia correspondiente y apuntó contra el jugador. "Se creen que porque tienen un arma en la mano son los más machos. Neira no quería ir a hacer la denuncia porque tiene miedo", aseguró.

Esta no es la primera vez que el jugador queda involucrado en un hecho violento relacionado con el club. Antes habría enviado a un amigo a amedrentar a otro compañero para que no jugara y así poder ocupar su posición, según dijo Farías. Después del hecho, Neira anticipó: "no vuelvo más".