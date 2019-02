Insólito: el Gobierno porteño dice que Clásica y Moderna cerró por "problemas del dueño"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la repercusión que tuvo la nota revelada en El Destape, el Ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, habló tras las repercusiones que generó el cierre de la mítica librería porteña “Clásica y Moderna”.

En declaraciones a Crónica anunciada, por El Destape Radio, Avogadro detalló que se reunió con Fernando Morod, hermano del dueño de la librería emblemática. “Los problemas familiares llevaron a una acumulación de deber alquileres. Nosotros veníamos hablando con la familia pero no teníamos presentes que existía un juicio pendiente encima. Ayer me encontré con Fernando y le manifestamos que es muy importante la continuidad de este espacio. La idea es ayudar a que puedan atravesar esta tormenta. Vamos a ver de acompañarlos con actividades culturales, tal vez con algún crédito”.

Embed

También se les consultó sobre la situación de los trabajadores: “Me dijeron que no despidieron a nadie. Estamos atravesando una situación particular, también hay que ver cada espacio y como es administrado. No desmerece para nada otros espacios culturales, es cierto que hubo cierres pero también hubo nuevas aperturas” dijo Avogadro.

“Clasica y Moderna es parte de nuestro patrimonio cultural y no podesmo quedarnos de brazos cruzados por eso vamos a acompañarlos”.