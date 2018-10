Insólito: el editorial de Silvia Mercado sobre los motivos de la entrevista a Garavano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de Crónica TV, Silvia Mercado, dedicó varios minutos de su programa a explicar el supuesto motivo que llevó al ministro de Justicia, Germán Garavano, a dar una entrevista en el programa Crónica Anunciada en El Destape Radio. La nota había desatado una interna dentro de oficialismo que terminó con un pedido de juicio político contra el funcionario emitido por la diputada Elisa Carrió.

"Una periodista que él respeta, Irina Hauser, que es una experta en temas jurídicos es una periodista seria, lo llamó al celular y le preguntó si tenía interés en salir en El Destape Radio, un medio absolutamente K", opinó Mercado, conocida por haber difundido la falsa muerte de un policía de la Ciudad en medio de la represión por la Reforma Previsional en diciembre pasado.

silvia.mp4

Como si fuera una mentalista, luego Mercado opinó sobre el pensamiento de Garavano: "No es que Garavano pensó si el medio era K o no K. Lo que pensó, me parece, es que le gusta tener una buena relación con una periodista que respeta como es Irina Hauser".

En forma de respuesta al editorial de Mercado, varios usuarios de Twitter cuestionaron a la conductora de televisión a quien le dijeron de forma irónica que "está en lo importante" y hasta la acusaron de ser vocera de Garavano.

Embed La Siñora mercado es tora la verdá del periodismo independiente.

Nada de mentira y havla muy bien — Sra_BismanOK (@sra_bisman) 18 de octubre de 2018

Embed Silvia tiene las mismas dotes de mentalista que Guillermo Lobo q contestó en lugar de Peña por el tema vacunas porque sabía lo q iba a responder el jefe de gabinete. Geños!! — Laura Navarro (@LauLn2) 18 de octubre de 2018