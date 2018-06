— terminaron de escribir “Argentina sin narcotráfico” con merca?

— sí, sra. Patricia

— qué pasó con el tilde en “narcotráfico”?

— desapareció, sra. Patricia

— cómo que desapareció?? De acá no se mueve nadie, nos quedamos hasta que aparezca, no duerme nadie

— y no, cuesta dormir pic.twitter.com/A9brqcvXKa